Amber Heard, annuncio a sorpresa: “È nata mia figlia”

Amber Heard, la bellissima attrice ex moglie di Johnny Depp, ha annunciato a sorpresa sul suo account Instagram, giovedì 1 luglio 2021, di essere diventata mamma, ad aprile, di una bambina di nome Oonagh Paige Heard.

Amber, che non riusciva ad avere figli, ha raccontato con molta onestà dei suoi problemi di infertilità e della decisione di rivolgersi alla maternità surrogata.

Sono così entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più fondamentali del nostro destino. Spero che arriveremo a un punto in cui è normale non avere un anello per avere una culla. Una parte di me vuole sostenere che la mia vita privata non è affare di nessuno. Capisco anche che la natura del mio lavoro mi obbliga a prenderne il controllo. Mia figlia è nata l’8 aprile 2021. Si chiama Oonagh Paige Heard. Lei è l’inizio del resto della mia vita.

Il nome Oonagh si pronuncia oo-nuh. È un nome femminile di origine irlandese che significa “agnello”

Il secondo nome Paige è un omaggio a sua madre Paige Heard, morta l’anno scorso.

Una fonte vicina ad Amber ha raccontato a Page Six che “era importante per Amber essere trasparente in merito alla nascita di suo figlio. Ci sono così tante donne che sentono di non poter parlare della loro fertilità e sono preoccupate e imbarazzate; Amber vuole che si sentano supportate e si rendano conto che ci sono molti modi per avere un bambino anche se si hanno problemi di fertilità”.

La stessa fonte ha anche detto che la star è grata alla donna che è stata la sua surrogata e l’ha aiutata a raggiungere il suo obiettivo di essere madre: “Oonagh è assolutamente stupenda e Amber è totalmente infatuata. Ha sempre saputo di voler essere una mamma, e questo è il suo più grande desiderio che si avvera. È così grata alla donna meravigliosa che ha contribuito a portare Oonagh nella sua vita”.

Il divorzio di Amber da Johnny Depp è stato finalizzato nel gennaio 2017 con l’attrice che si è impegnata a donare in beneficenza l’accordo di $ 7 milioni che ha ricevuto. La fine della relazione della coppia si è consumata attraverso una brutta battaglia giudiziaria nel Regno Unito che ha visto entrambe le parti spiattellare davanti ai giudici, e di conseguenza al mondo intero, episodi privati dolorosi e imbarazzanti. L’immagine di entrambi ha risentito parecchio della vicenda. Speriamo che questa bambina porti un po’ di luce e serenità nella sua vita.