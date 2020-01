Amber Heard, il nuovo amore è Bianca Butti

editato in: da

La bellissima Amber Heard ha definitivamente archiviato Johnny Depp e la “finaccia” (fatta di denunce e reciproche accuse) del loro matrimonio tornando alle vecchie abitudini. Vale a dire gli amori lesbo, che nel suo caso le hanno portato ben più gioie e soddisfazioni.

Dopo Tasya Van Ree, alla quale era stata legata prima del matrimonio burrascoso con Depp, tocca alla cineasta 38enne Bianca Butti.

Le due sono state recentemente pizzicate dal Daily Mail insieme, in tenere effusioni fuori da un albergo di Los Angeles, il 12 gennaio 2020: risate e baci a confermare la relazione.

Amber Heard, 33 anni, ha sempre dichiarato di essere bisessuale, sia privatamente, con famiglia e amici, che pubblicamente ai media. L’attrice ha infatti già avuto una relazione di quattro anni con la fotografa Tasya van Ree prima di innamorarsi di Johnny Depp sul set del Rum Diary del 2011.

Bianca Butti, 38 anni, è una cineasta professionista che vive a Los Angeles. Prima di lei, e dopo il divorzio da Depp nel 2016, Heard è stata legata al CEO di Tesla Elon Musk.

Bianca è reduce da anni difficili: le è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2015 quando aveva 34 anni. Dopo essersi sottoposta a chemioterapia, chirurgia e radio, il tumore sembrava in “remissione”, ma nel marzo del 2019 è ricomparso nel seno destro. La cineasta ha condiviso la brutta notizia su Instagram due mesi dopo aver ricevuto il responso. Da allora si è sempre riferita alla sua battaglia come a una “danza con il cancro”.

In questi mesi ha inoltre deciso di utilizzare metodi alternativi per combattere la malattia: vischio, vitamina C ad alte dosi e soprattutto una procedura all’avanguardia chiamata crioablazione: nel luglio del 2019 Bianca ha subito un intervento chirurgico per congelare il tumore. In tale processo, chiamato criochirurgia, il medico inietta azoto liquido nel tumore.

Ma la cineasta è una strenua sostenitrice dell’importanza della dieta, dell’esercizio fisico e delle terapie emotive nella lotta contro la malattia: chissà che l’amore di Amber non l’aiuti a sconfiggerla definitivamente.