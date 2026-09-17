Millie Bobby Brown di nuovo mamma: l’attrice di Stranger Things ha adottato il secondo figlio

Millie Bobby Brown di nuovo mamma: l'attrice e il marito Jake hanno adottato un altro bambino.

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IPA Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown è diventata di nuovo mamma. Secondo quanto riportato da People, l’attrice di Stranger Things avrebbe adottato il secondo figlio insieme al marito Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown di nuovo mamma

Come raccontato da una fonte vicina alla coppia, Millie Bobby Brown e il marito Jake Bongiovi avrebbero accolto nella loro famiglia un secondo bambino grazie all’adozione. Sul figlio dell’attrice si saprebbe poco e niente, sia il sesso del bebè che il nome sarebbero avvolti nel mistero.

Da sempre d’altronde i due hanno cercato in tutti i modi di proteggere la privacy della propria famiglia, rifiutandosi anche di svelare il nome della prima figlia, arrivata anche lei tramite adozione nella vita di Millie.

Se la coppia non ha commentato la notizia, su Instagram erano già apparsi alcuni indizi riguardo la seconda maternità di Millie Bobby Brown. L’attrice aveva infatti postato alcune foto in cui passeggiava sulle Dolomiti con il marito. Negli scatti, fra paesaggi mozzafiato e teneri alpaca, Millie teneva per mano la figlia, mentre il marito Jake camminava con un marsupio in cui sembrava esserci un neonato.

Nell’agosto del 2025 la coppia aveva svelato di aver adottato una bambina, spiegando di non voler rivelare il nome della figlia. Ora il secondo bebè sarebbe arrivato a rendere ancora più unita e felice la famiglia.

La scelta dell’adozione di Millie

Una famiglia che Millie Bobbi Brown ha deciso di costruire ricorrendo all’adozione. L’annuncio dell’arrivo in famiglia della prima figlia e la scelta di adottare, aveva fatto molto discutere. L’attrice, diventata famosissima quando era molto giovane e costretta spesso a subire aspre critiche, aveva replicato spiegando il suo punto di vista.

L’attrice di Stranger Things aveva spiegato di aver sempre considerato l’adozione per raggiungere la maternità. Un desiderio diventato ancora più forte durante gli studi universitari in cui era entrata a contatto con gli assistenti sociali, scoprendo il loro ruolo fondamentale per aiutare tantissimi bambini.

“Credo di aver avuto molti amici che sono stati adottati – aveva confessato -. Ero una persona che, non so, ha sempre desiderato essere mamma; è sempre stato un obiettivo, ma per me l’adozione è stata la prima via. Non credo di avere una risposta elaborata e straordinaria, ma quando qualcosa è nel tuo cuore, è nel tuo cuore. È sempre stato così, ho sempre pensato che avrebbe fatto parte del mio percorso”.

Una scelta d’amore condivisa pienamente con il marito Jake Bongiovi. “Direi che Jake era coinvolto fin dall’inizio – aveva confessato la diva -. Forse è per questo che l’ho sposato. Sai, a volte per stare con qualcuno devi mostrargli come sei e lui mostrarsi come è. Ma noi eravamo in sintonia, non c’era bisogno di spiegazioni. È stato meraviglioso sapere che volevamo creare una famiglia, basata sull’amore, ma attraverso l’adozione. Penso che sia una cosa davvero speciale”.

In quell’occasione, per parlare del suo legame speciale con la figlia adottiva, Millie aveva riportato le parole di un’altra mamma adottiva: “Stavamo parlando con una persona, un’altra madre adottiva, e lei ci ha detto: “Ci sono due modi per avere un bambino: uno attraverso la pancia e uno attraverso il cuore”. La mia bambina è nata attraverso il mio cuore”.