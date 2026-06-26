Millie Bobby Brown sta per tornare su Netflix con "Enola Holmes 3" e alla prima newyorkese ci ha tolto ogni dubbio: è lei la vera investigatrice (del glamour). Sul suo abito da sogno, che nasconde un romantico mistero

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Mille Bobby Brown e Jake Bongiovi a New York alla prima di "Enola Holmes 3"

L’inquieta ragazzina dalla testa rasata che cercava di tenersi alla larga dai laboratori di Hawkins, e con una grande passione per i waffle, è oramai un lontano ricordo: oggi Millie Bobby Brown è cresciuta, ha preso in mano le redini di Hollywood e, complice la première newyorkese di Enola Holmes 3, ha deciso di ridefinire il concetto di “look da favola” dando prova di una sensualità fresca e matura. Niente corona, ma un abito celeste bello da mozzare il fiato che ha trasformato il red carpet dell’evento nella Grande Mela in una moderna corte reale. È sempre più chiaro: la sua evoluzione stilistica è a questo punto inarrestabile.

Millie Bobby Brown di celeste vestita per “Enola Holmes 3” ci dimostra che è cresciuta (e super innamorata)

Qualcosa ci dice che se Sherlock Holmes avesse saputo, tra le sue memorie avrebbe senza dubbio dedicato almeno un capitolo allo stile invidiabile di sua sorella minore. Alla prima di Enola Holmes 3, a New York, è stata proprio Millie Bobby Brown a rivelarsi la vera investigatrice. Quella del glamour: con un look che pareva rubato dall’armadio di una Cenerentola contemporanea, l’attrice ha dimostrato che si può risolvere un mistero internazionale pur mantenendo un’eleganza semplicemente impeccabile.

Il red carpet si è letteralmente illuminato al suo passaggio, sicuramente grazie alla sua grande bellezza ma anche alla deliziosa nuance pastello a farla da padrone: tutti gli occhi erano per il suo bell’abito celeste, dall’allure principesca e la texture satinata che catturava la luce ad ogni passo. Regencycore quanto basta, sì, ma con quel twist audace e giovanile che ha convinto tutti.

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Parliamo di una creazione con romantico scollo a cuore e ampia gonna plissettata, dal lungo strascico drammatico, realizzata su misura per lei da Galia Lahav, designer israeliana di fama mondiale con cui la ventiduenne ha un rapporto molto speciale.

La scelta di questa maison, infatti, nasconde un significato dolcissimo e molto personale per la protagonista della saga dalle tinte gialle: era stata proprio la stessa stilista, nell’ottobre 2024, a disegnare uno dei suoi strepitosi abiti da sposa per il matrimionio con Jake Bongiovi. Eccola sfilare sul tappeto rosso dell’Hotel Plaza, a distanza di qualche anno, proprio al suo fianco e più innamorata che mai.

Insomma, sembra che nel 2026 il romanticismo non sia davvero andato tutto perduto e Millie Bobby Brown ce ne ha dato la definitiva dimostrazione, mentre ci insegnava come si possa somigliare ad una principessa Disney senza necessariamente rinunciare ad un pizzico di pura sensualità.

“Enola Holmes 3”, trama del terzo capitolo della saga gialla

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova avventura disponibile su Netflix a partire dal 1° luglio 2026? In Enola Holmes 3 la vita della nostra adorata detective viene completamente stravolta. Proprio mentre fervono i preparativi per il suo tanto atteso matrimonio con Lord Tewkesbury (interpretato da Louis Partridge), una notizia scioccante interrompe i sogni d’amore: il leggendario fratello Sherlock (Henry Cavill) è stato misteriosamente rapito.

Con l’aiuto del Dr. Watson (Himesh Patel), la giovane donna dovrà mettere da parte velo e bouquet per seguire una fitta rete di indizi che la porterà dritta sull’isola di Malta, affrontando il caso più intricato, esotico e pericoloso della sua intera carriera.