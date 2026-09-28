Alice Bellagamba mamma bis: “Ora si va a casa. Brando ti aspetta, piccolo Falco”

IPA Alice Bellagamba di nuovo mamma

Alice Bellagamba è diventata di nuovo mamma. A sedici mesi dalla nascita del primogenito Brando Evan, ha dato alla luce il piccolo Falco Ryan, documentando su Instagram il momento più bello: quello in cui, subito dopo aver chiuso la borsa, ha potuto lasciare l’ospedale per portarlo a casa. L’ex ballerina dell’ottava edizione di Amici, oggi affermata danzatrice e attrice, pregusta il momento in cui i fratellini potranno finalmente conoscersi, ma non ha perso occasione per ringraziare chi l’ha sostenuta.

Le parole di Alice Bellagamba su Instagram

C’è una doppia gioia nelle parole che Alice Bellagamba ha affidato a Instagram, come aveva già fatto quando aveva scoperto di essere in dolce attesa. Da una parte quella di una donna che è diventata mamma per la seconda volta, consapevole che si aggiungerà ulteriore amore a una famiglia che ne gode già. Dall’altra quella per il momento del ritorno a casa dove, finalmente, il primogenito Brando potrà conoscere il fratellino appena nato.

“Oggi si torna a casa. Falco è tra le mie braccia e, mentre chiudo questa borsa per rimettermi in cammino verso casa, il cuore trabocca di gratitudine – scrive nel post -. È la seconda volta che varco questa porta per dare alla luce un pezzo della mia vita, sedici mesi dopo l’arrivo di Brando.

Poi una riflessione sul parto che, per quanto sia un’esperienza già vissuta, ha avuto un gusto diverso: “Pensavo di sapere cosa aspettarmi, eppure ogni nascita riscrive le regole. Il dolore di un secondo cesareo, pur programmato, si è presentato a sorpresa con una voce diversa, nuova, che ha richiesto un altro tipo di ascolto e di tenacia. Noi donne abbiamo dentro una riserva di forza che spesso scopriamo solo nel momento esatto in cui ci viene chiesta”.

Alice Bellagamba sottolinea che porterà dentro per sempre “gli scambi di sguardi veloci tra mamme, i sorrisi stanchi a mezzanotte, i dubbi sussurrati a mezza voce e quella complicità pura, fatta di speranze condivise senza bisogno di troppe parole”. E non dimentica l’enorme sostegno e l’umanità del personale medico dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, che ha scelto per la seconda volta per dare alla luce suo figlio: “Non ci siamo mai sentiti soli, mai un semplice ‘numero di stanza’”.

Il sostegno del compagno Leonardo Plebani

Ad avere un ruolo centrale in questa narrazione è il compagno Leonardo Plebani. Un nome che sa di vita l’una al fianco dell’altro, di amore e di sostegno: “L’amore instancabile del mio compagno, roccia silenziosa e presenza indispensabile in ogni singolo respiro, prima, durante e dopo”. “Ora si va a casa. Brando ti aspetta, piccolo Falco: la nostra nuova vita insieme comincia adesso”, conclude nel post, pregustando il momento in cui i due fratellini finalmente potranno conoscersi.

Alice Bellagamba e Leonardo Plebani sono una coppia molto unita, lontana dai clamori del gossip. E l’arrivo del piccolo Falco è l’aggiungersi di un ulteriore tassello a un progetto di vita e famiglia insieme che condividono sin dall’inizio. Il primogenito Brando Evan era nato nel maggio del 2025 e oggi, a soli sedici mesi di distanza, si prepara con dolcezza a vestire i panni di fratello maggiore. Falco Ryan, invece, è nato il 25 settembre 2026 con un peso di 3,820 chili per 52 centimetri, come lei stessa ha condiviso su Instagram.