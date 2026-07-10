Benedetta Rossi presto mamma: “Anni di attese e silenzi”. L’annuncio più dolce

Valigie pronte e un cuore che batte fortissimo: Benedetta Rossi adesso si prepara ad accogliere due bimbe e saluta i social per l'attesa più speciale

IPA Benedetta Rossi presto madre: adotterà due bambine

A furia di vederla impastare, infornare e chiacchierare con noi dalla sua cucina nelle Marche, Benedetta Rossi è diventata una di famiglia. E adesso è la sua, di famiglia, ad allargarsi davvero: la food blogger più amata d’Italia ha annunciato su Instagram che diventerà mamma insieme al marito Marco Gentili. Non con una gravidanza, ma con un’adozione: due sorelline, due bambine che la coppia si prepara ad accogliere dopo un percorso lungo anni. Un annuncio accolto da un’ondata di affetto che ha travolto il suo profilo nel giro di poche ore.

L’annuncio su Instagram: valigie pronte e un cuore che batte forte

Il post con cui Benedetta Rossi ha dato la notizia parte da un’immagine che chi la segue conosce bene: il viaggio. In viaggio lei e Marco si sono innamorati, in viaggio hanno imparato a conoscersi, in viaggio hanno persino celebrato il loro matrimonio. Questa volta, però, le valigie e i passaporti hanno una destinazione diversa da tutte le altre: le due bambine che completeranno la loro vita.

Nel messaggio ha raccontato senza filtri quanto sia stato complesso il percorso adottivo: anni di documenti, esami, silenzi, speranze e montagne russe emotive. Un cammino che moltissime famiglie adottive conoscono bene e che lei ha scelto di condividere, spiegando di aver imparato ad aspettare con una pazienza che non sapeva di avere.

Una pausa dai social per proteggere le bambine

Insieme all’annuncio è arrivata anche una decisione che dice molto del suo modo di stare al mondo (e sui social): Benedetta si allontanerà per un periodo dalla dimensione pubblica. Lei e Marco vogliono dedicare ogni energia alle bambine, affrontando prima gli ultimi passaggi formali e poi i momenti più delicati dell’accoglienza, quelli che richiedono presenza totale, ascolto e zero distrazioni.

Sarà lei stessa, ha promesso, a raccontare questa avventura quando sarà il momento giusto. Nel frattempo ha chiesto ai suoi cinque milioni di follower rispetto e comprensione per uno spazio privato che desidera proteggere. Sui tempi dell’iter e sull’arrivo delle piccole, per ora, nessun dettaglio: una riservatezza che, trattandosi di minori, suona come la scelta più giusta.

“I figli non sono arrivati”: un dolore mai nascosto

Chi segue Benedetta Rossi sa che questo annuncio arriva da lontano. Della genitorialità mancata lei e Marco Gentili, sposati dal 2009, hanno sempre parlato con onestà. A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, era stato proprio Marco a commuoversi in un videomessaggio: “I figli non è che non li volevamo, ma semplicemente non sono arrivati”, aveva detto, aggiungendo che sarebbero stati dei buoni genitori. E a Belve, davanti a Francesca Fagnani, Benedetta aveva confermato che quella sofferenza l’avevano attraversata insieme, allo stesso modo, facendosi forza l’uno con l’altra.

Oggi quelle parole si rileggono con occhi diversi. Mentre raccontava a tutti noi le sue ricette, i cani Nuvola e Cloud, l’agriturismo di famiglia, Benedetta custodiva in silenzio un progetto enorme, portato avanti lontano dalle telecamere. Ed è proprio questo il dettaglio più bello della storia: la donna che ha costruito un impero condividendo tutto, la cosa più importante ha scelto di proteggerla fino all’ultimo.