Lady Gaga è diventata mamma per la prima volta, il piccolo nato dall’amore per Michael Polansky

Stefani Germanotta avrebbe dato alla luce il suo primo figlio in gran segreto. Lady Gaga e Michael Polansky genitori dopo 6 anni d'amore

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IPA Lady Gaga

Probabilmente è una notizia che stavamo aspettando da sempre, oppure semplicemente non ci avevamo fatto ancora troppo caso. Lady Gaga è diventata mamma. La cantante ha accolto il suo primo figlio, nato dalla storia con il compagno Michael Polansky. A raccontarlo sono stati i media americani, con Page Six in prima fila: sul sito sono comparse le immagini della famiglia sorpresa durante una passeggiata nel Nord della California.

Ma non c’è stato nessun annuncio. Per un’artista che ha fatto dello spettacolo la sua vita, Stefani Germanotta – il nome vero, quello di sempre – ha scelto il silenzio.

Lady Gaga mamma: le prime foto del figlio con Michael Polansky

Negli scatti diffusi dai media non c’è traccia della popstar che siamo abituati a vedere sui palchi. Lady Gaga cammina con un cardigan grigio oversize, pantaloni comodi, sneakers nere e occhiali da sole: l’uniforme di chiunque abbia un neonato in casa e poche ore di sonno alle spalle. Accanto a lei Michael Polansky, 42 anni, e il bambino.

A ripensarci, i segnali c’erano tutti. L’ultima apparizione pubblica della cantante quarantenne risaliva ad agosto, quando si era fermata per un selfie con un fan, sempre in California. Prima ancora, a maggio, era stata fotografata a un evento al The Grove di Los Angeles. Poi più nulla, e in rete era partita la solita giostra di ipotesi sulla coppia. La risposta, adesso, la tengono in braccio.

Chi è Michael Polansky, il compagno di Lady Gaga e papà del piccolo

La storia tra Lady Gaga e Michael Polansky comincia nel 2019, a un evento benefico. Lui è laureato ad Harvard e si muove tra tecnologia e filantropia, lontanissimo dai riflettori dello spettacolo. I due continuano a incrociarsi, la frequentazione diventa sempre più evidente e le prime immagini pubbliche arrivano ai tempi del Super Bowl; poco dopo è la stessa cantante a condividere uno scatto insieme su Instagram.

Il fidanzamento viene reso noto durante i Giochi Olimpici di Parigi, mentre alla Mostra del Cinema di Venezia la coppia si presenta sul primo red carpet condiviso, con l’anello bene in vista. La proposta, in realtà, era arrivata qualche mese prima, dopo una giornata passata ad arrampicare: niente scenografie, solo un filo d’erba avvolto intorno al dito. Un momento che Gaga ha poi trasformato in musica, raccontandolo mentre parlava del brano Blade of Glass. Il matrimonio, stando alle ultime ricostruzioni, non sarebbe ancora stato celebrato.

Che la maternità fosse un pensiero ricorrente, del resto, lo aveva detto lei stessa. In un’intervista al New York Times del marzo 2025 aveva ammesso di sentirsi persino in conflitto con se stessa: il timore era quello di dover rimettere in discussione una vita costruita interamente intorno al lavoro. Nella stessa occasione aveva spiegato che la cosa più importante, per lei, sarebbe stata non obbligare i figli a vivere un’esistenza che non hanno scelto, lasciando loro tutto lo spazio per diventare chi vogliono.

E a Good Morning America aveva raccontato di aver messo la questione sul tavolo fin da subito con Polansky: prima ancora di sedersi, gli aveva chiesto se volesse sposarsi e avere figli. Una domanda diretta, quasi disarmante, che oggi trova la sua risposta più concreta in un bambino nato lontano dai riflettori, in una passeggiata qualunque di un sabato californiano.