Elizabeth Olsen mamma per la prima volta, la dolce attesa vissuta con discrezione

Elizabeth Olsen è diventata mamma per la prima volta. La star e il marito Robbie Arnett hanno accolto il primo figlio nel massimo riserbo

IPA Elizabeth Olsen

Nessun annuncio sui social né foto tenere condivise coi fan. Elizabeth Olsen è diventata mamma, ma lo abbiamo scoperto quasi per caso, dopo che la stampa estera ha condiviso alcuni scatti dell’attrice insieme al primo figlio (o figlia, perché il colore del “fiocco” non è stato ancora svelato). D’altronde, i fan di lunga data della star non si stupiscono: è sempre stata riservata sulla sua vita privata. E anche l’arrivo del suo primo figlio, avuto dal marito Robbie Arnett, non ha fatto eccezione.

Elizabeth Olsen mamma per la prima volta

A svelare il lieto evento sono stati alcuni scatti diffusi dalla stampa, che hanno immortalato Elizabeth Olsen per le strade di Los Angeles nella giornata di sabato 15 agosto. Nelle immagini, appare serena mentre porta con sé il suo bambino, comodamente sistemato in un marsupio bianco. Un’uscita apparentemente qualunque, ma sufficiente a confermare quello che ormai era nell’aria, ovvero l’arrivo del primo figlio insieme al marito, il musicista Robbie Arnett.

L’ultimo periodo è stato vissuto con la massima cautela, tanto che della dolce attesa si era iniziato a parlare soltanto all’inizio dell’estate, quando l’attrice era stata avvistata durante un pranzo in un locale della città, con un abbigliamento che lasciava intravedere il pancione ormai in bella evidenza. Un’immagine tenera, che la ritraeva mentre si accarezzava dolcemente il ventre, e che aveva di fatto reso pubblica la dolce attesa senza bisogno di ulteriori conferme.

Nelle settimane successive, poi, i pochi avvistamenti avevano fatto intuire che il momento del parto si stesse avvicinando. Fino a quando, all’inizio di agosto, la star era ricomparsa senza il pancione, lasciando presagire che il bebè fosse ormai venuto al mondo. Una conferma indiretta, arrivata come sempre lontano dai riflettori, in perfetto stile con il carattere schivo della neomamma, abituata alla fama sin dalla tenera età.

Elizabeth Olsen e Robbie Arnett, una storia d’amore lontana dai riflettori

Anche del legame con Robbie Arnett, del resto, si conoscono pochi dettagli. Il primo incontro sarebbe avvenuto in Messico, in vacanza. In seguito iniziarono a circolare le indiscrezioni su una loro possibile intesa, fino a quando i fotografi non li sorpresero insieme per la prima volta. Ma da lì in avanti, intorno alla loro storia, la coppia ha alzato un muro, lasciando fuori del tutto la stampa.

Con la medesima riservatezza si sono snodate anche le tappe più importanti del loro percorso. Al fidanzamento, arrivato dopo un lungo periodo di frequentazione, ha fatto seguito un matrimonio celebrato lontano da qualsiasi occhio indiscreto, poco prima che la diffusione della pandemia costringesse il mondo a fermarsi. Nessun evento fastoso, ma una cerimonia raccolta, condivisa con le persone più vicine.

A dispetto di questo riserbo, tuttavia, il desiderio di diventare madre non era rimasto un mistero. In più di un’occasione, in passato, la Olsen aveva affrontato pubblicamente il tema della maternità, chiedendosi apertamente quale fosse il momento giusto per allargare la famiglia. Un pensiero coltivato con costanza negli anni, che soltanto ora ha trovato piena realizzazione.