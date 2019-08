Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, parla l’ex Benedetta Mazza

editato in: da

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen hanno finalmente scelto di vivere alla luce del sole il loro amore. Una relazione nata a Ballando con le Stelle e commentata anche da Benedetta Mazza, storica ex del calciatore.

Era il 2015 quando Benedetta, modella e star dell’Eredità, lasciò tutto per seguire il sogno di un amore con Osvaldo. La coppia si trasferì in Argentina, dopo un colpo di fulmine, ma la relazione non finì bene. Nel corso del Grande Fratello Vip, la Mazza ha parlato spesso del rapporto con Dani e della loro love story che è stata una delle più importanti della sua vita.

Dopo la fine della storia il legame fra la modella e lo sportivo (oggi cantante) è rimasto molto forte tanto che Benedetta ha più volte affermato di fare il tifo per Dani durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Proprio nel programma di Milly Carlucci, Osvaldo ha trovato l’amore con la ballerina Veera Kinnunen, che all’epoca del loro primo incontro era ancora fidanzata con Stefano Oradei.

Il resto è storia: la scenata di gelosia del ballerino, la richiesta di scuse in diretta da parte della conduttrice e un post Instagram in cui, dopo la fine dello show, Dani e Veera uscivano allo scoperto. Oggi il calciatore e la ballerina sono una delle coppie più discusse, tanto che qualche tempo fa aveva fatto scalpore un incontro di Benedetta Mazza con l’ex.

“Ci siamo rivisti in amicizia – ha confessato la modella al settimanale Vero -. Mi fa piacere rivederlo, abbiamo ottimi rapporti. Ognuno ha la propria vita – ha aggiunto -, ma il gossip impazzisce quando due ex si rivedono perché si crea subito un caso. Nessun ritorno di fiamma: la storia è finita”.

Nel corso del GF Vip, Benedetta aveva creato un rapporto molto bello con Stefano Sala, fidanzato con Dasha Dereviankina, ma l’amicizia è terminata dopo la fine del reality. “Io e Stefano non abbiamo più rapporti – ha chiarito -. Siamo nella stessa agenzia, ma ognuno ha preso la propria direzione. Se lui è contento, io lo sono per lui. In quel contesto tra noi era nato un rapporto speciale: oltre al potenziale amoroso, c’erano basi solide per l’amicizia, almeno da parte mia. Nella vita si fanno scelte. Oggi credo che sia stato giusto così per tanti motivi. Ognuno ha avuto ciò che merita”.