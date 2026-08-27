Natalie Portman di nuovo mamma, la gioia per la nascita del terzo figlio da Tanguy Destable

L'attrice ha dato alla luce il terzo figlio il 25 agosto, il piccolo si aggiunge ai maggiori Aleph e Amalia ed è stato desideratissimo

IPA Natalie Portman

La vita sa sorprenderci ogni giorno. Lo sa bene Natalie Portman, che sta vivendo un momento di dolcezza che nemmeno lei si sarebbe aspettata: la splendida attrice è diventata mamma per la terza volta. Martedì 25 agosto è nato un delizioso maschietto, frutto dell’amore con il suo compagno, il produttore musicale francese Tanguy Destable (conosciuto nell’ambiente artistico come Tepr). Per la star hollywoodiana si tratta del terzo figlio, arrivato all’età di 45 anni per portare una ventata di gioia pura in famiglia.

Natalie Portman e Tanguy Destable: un amore sbocciato a Parigi dopo il divorzio

Guardando alla storia recente dell’attrice, questa nascita somiglia a una vera e propria rinascita sentimentale. Per oltre un decennio, la vita coniugale di Natalie Portman è stata legata al ballerino e coreografo Benjamin Millepied, conosciuto nel 2010 sul set del film cult Il cigno nero. Un’unione profonda, coronata dal matrimonio nel 2012 e dalla nascita di due splendidi bimbi, Aleph e Amalia. Purtroppo, dopo indiscrezioni su presunti tradimenti e mesi difficili, nel 2024 si è arrivati al doloroso divorzio da Benjamin Millepied che però ha affrontato con coraggio per il bene dei suoi figli che rimangono al centro di ogni cosa.

Ma la Capitale francese, dove l’attrice ha scelto di continuare a vivere, le ha riservato una bellissima sorpresa. È proprio tra le vie di Parigi che l’artista ha incrociato lo sguardo di Tanguy Destable. Anche il musicista aveva alle spalle una storia importante con l’attrice Louise Bourgoin, da cui ha avuto due figli. Tra i due è scattata una scintilla, che ha rapidamente trasformato la loro complicità in una famiglia allargata pronta ad accogliere una nuova vita. Una gravidanza che lei stessa aveva accolto con stupore, vista l’età matura per concepire, ma che ha trasformato nell’evento più dolce degli ultimi anni.

Una gravidanza speciale e l’esperienza del parto in Francia

A rivelare la dolce attesa era stata la stessa Natalie Portman, condividendo sui social uno scatto meraviglioso con il pancione in vista e parole piene d’emozione dedicate al piccolo in arrivo. Questa terza gravidanza ha avuto un valore del tutto unico per l’attrice. Come ha raccontato lei stessa con grande intimità, vivere la maternità a quarant’anni trascorsi dona una consapevolezza diversa perché la sensazione più profonda è che si tratti di un “miracolo” e di un privilegio raro da assaporare giorno dopo giorno.

A rendere speciale questo percorso è stato anche il luogo in cui è avvenuto il lieto evento. A differenza dei primi due parti avvenuti negli Stati Uniti, l’attrice ha scelto di partorire in Francia. Questo le ha permesso di confrontare da vicino due mondi diversi, lodando l’approccio del sistema sanitario francese. L’attrice ha sottolineato come la sanità pubblica d’oltralpe metta al centro la cura e il benessere della persona senza logiche di profitto, più del modello americano.