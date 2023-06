“La ragazza e l’ufficiale”, la fiction più costosa di sempre che commuove

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Trama e storia vera de La ragazza e l'ufficiale, la serie più costosa della TV turca

La ragazza e l’ufficiale è una nuova fiction turca in arrivo su Canale 5 da venerdì 9 giugno, in onda in prima serata. Una produzione a dir poco ambiziosa, considerando come le riprese siano state effettuate tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina.

Un investimento tale da farne ufficialmente la serie TV più costosa mai realizzata in Turchia. Un drama dal sapore internazionale, con nel cast anche Demet Özdemir, l’amatissima Sanem Aydin di Daydreamer.

La ragazza e l’ufficiale trama

Guardando alla programmazione turca, La ragazza e l’ufficiale è stata divisa in due stagioni. La prima presenza 14 puntate e la seconda soltanto 8. Ognuna di queste ha una lunga durata, dai 90 ai 100 minuti.

Facile pensare, però, come in Italia le cose possano andare diversamente. Si è infatti soliti riadattare il formato di questi episodi, riducendone la durata. Nella prima serata di Canale potrebbero avere una durata di 50 minuti, circa, con il palinsesto che prevede la messa in onda di tre puntate (sarebbero una e mezzo, guardando alla versione originale, ndr).

Guardando alla trama, La ragazza e l’ufficiale ci porta indietro nel tempo, fino alla Guerra di Crimea. Conosciamo Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca che vive in Crimea. Ha deciso di arruolarsi nell’esercito, seguendo le orme del padre, facendosi valere con indosso una divisa. È infatti diventato uno degli ufficiali migliori dello Zar.

Dall’altra parte vediamo Şura Verjenskaya, giovane figlia di una nobile famiglia russa. La sua vita ha di colpo preso una piega drammatica dopo la malattia di suo padre, che giace terminale in un letto. Al fine di ricevere delle cure, l’uomo viene trasferito a Pietrogrado, ovvero l’attuale San Pietroburgo, insieme con la figlia maggiore Valentina. Qui sono ospiti di Petro Borinsky, vecchio compagno di Kurt Seyit, che ha modo di conoscere poi Sura a una festa.

Tra i due è amore a prima vista e questa storia culmina nel loro matrimonio. Vengono però drammaticamente divisi dalla Guerra di Crimea. Lui viene ferito al fronte e fa ritorno a Pietrogrado, dove però è scoppiata la rivoluzione. La gente gli dà la caccia, essendo un soldato zarista. Per avere salva la vita, Kurt e Sura si imbarcano in un pericoloso viaggio attraverso terre ghiacciate e desolate. Vogliono cercare rifugio a Istanbul, dove sta volgendo al termine l’Impero Ottomano.

La ragazza e l’ufficiale storia vera

Una storia che ha dell’incredibile. La trama sembra infatti ispirata a un romanzo. Difficile credere che alla base della fiction turca possa esserci qualcosa di reale. Invece La ragazza e l’ufficiale è una storia vera. È stata la scrittrice Nermin Bezmen a portare alla luce questa storia, che riguarda la sua famiglia da vicino.

Lei è infatti la nipote di Kurt Seyit e negli anni Novanta ha scritto libri come Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka. La serie TV trae ispirazione proprio dai suoi manoscritti, che hanno adattato e un po’ romanzato quanto le è stato svelato da sua nonna Murvet. Non solo questo, però, dal momento che Bezmen ha anche rintracciato sorella e figlia di Sura, al fine di ricostruire esattamente gli eventi per com’erano accaduti.