Demet Özdemir fidanzata: l’amore dell’attrice di Daydreamer

Demet Özdemir è fidanzata. L’attrice di Daydreamer – le ali del sogno, ha trovato l’amore. In tanti speravano che la star della tv turca prima o poi sarebbe finita fra le braccia di Can Yaman, suo collega di set e amico. Le cose però sono andate diversamente. Oggi l’attore è legato a Diletta Leotta, conosciuta durante uno dei suoi innumerevoli viaggi in Italia.

Can infatti sarà presto protagonista del remake di Sandokan con Luca Argentero, Alessandro Preziosi e, con molta probabilità, Alessandra Mastronardi. Ha inoltre realizzato uno spot con Claudia Gerini. Demet Özdemir, che in Daydreamer – le ali de sogno interpreta Sanem Aydin, in passato aveva smentito più volte l’esistenza di una relazione segreta con Yaman. “Posso dire che siamo amici, è una persona piena di valori, gli voglio bene, ma lavoriamo tanto e abbiamo progetti, quindi non ci vediamo così spesso. Però tengo molto a lui […] Vivo il successo in due modi diversi – aveva aggiunto -: anzitutto facciamo questa professione ed è normale essere conosciuti, fa parte di questo mestiere. D’altra parte abbiamo anche la nostra vita privata, i passatempi che voglio tenere per me. Cerco quindi di essere attenta a utilizzare le cose come si deve. Ma le cose stanno andando benissimo, riuscire ad arrivare a tutti, non è qualcosa che tutti riescono a fare”.

In questi giorni, mentre si parla ancora della love story fra Can Yaman e Diletta Leotta, la Özdemir ha scelto di uscire allo scoperto con il nuovo amore. Lui è Oğuzhan Koç, cantante e sceneggiatore turco che le ha rubato il cuore. L’attrice ha pubblicato uno scatto di coppia su Instagram, aggiungendo un cuore rosso. Amatissimo in patria, Oğuzhan Koç sui social vanta oltre un milione di fan. Classe 1985, ha studiato economia e antropologia, iniziando la sua carriera in teatro. In seguito è apparso in alcuni spot, collaborando con numerosi brand internazionali.

Nel 2013 ha recitato in The Butterfly’s Dream che ha rappresentato agli Oscar la Turchia. Alla carriera di attore ha accompagnato quella di cantante, realizzando ben due album: Ben Hala Rüyada, pubblicato nel 2013, ed Ev, uscito qualche mese fa.