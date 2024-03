Terra Amara, anticipazioni stasera 15 marzo: la rabbia di Zuleyha e lo sparo a sorpresa

Fonte: IPA Hilal Altınbilek è Zuleyha di "Terra Amara"

Venerdì 15 marzo torna in prima serata su Canale 5 Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova nella titolazione originale). L’appuntamento, ormai imperdibile per moltissimi appassionati, sarà alle 21:30 su Mediaset e promette sorprese. La soap turca è ormai arrivata alla sua ultima stagione, la quarta e si conferma ad ogni appuntamento del venerdì sera un grande successo. Tutti gli episodi di Terra Amara sono disponibili in streaming, in qualsiasi momento della giornata, su Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni 15 marzo

Dopo il cambio di palinsesto torna l’appuntamento con Terra Amara anche nelle puntate in onda il 15 marzo promette intrecci e misteri. Tra aventi inaspettati e amori ricchi di ostacoli, il dezi turco tiene gli spettatori amanti del genere incollati allo schermo. In particolare negli episodi di stasera Zuleyha è sempre più infastidita dalla presenza di Hakan di cui un tempo era innamorata. Mentre litigano perché vorrebbe riprendersi le sue quote dell’azienda, gli spara. Per fortuna interviene Fikret e Zuleyha e manca il bersaglio.

Intanto, Betul si accorge che un uomo di Colak la segue così si rifugia da Abdulkadir e gli dice che ha ormai deciso di non voler lasciare Colak mirando alla sua eredità. A villa Yaman Fikret e Zuleyha si sono riavvicinati e Fadik in presenza di Lutfye si lascia sfuggire un commento forse poco opportuno dicendo come i due sarebbero una bella coppia. Fikret vede Vahap fuori dalla villa e lo dice ad Hakan chiedendogli di frenarlo e fargli cambiare atteggiamento sottolineando come in caso contrario potrebbe decidere di vendicarsi.

Nella puntata seguente a Villa Yaman arriva l’ufficiale giudiziario. L’azienda ha grossi debiti con il fisco e la villa dovrà essere pignorata. Zuleyha non capisce come sia possibile ma l’ufficiale del governo le mostra gli avvisi di pagamento che la donna ribadisce di non aver mai visto. Però il debito esiste ed è consistente e se non lo salda in breve tempo dovrà lasciare la villa.

Betul, intanto, racconta a Colak che è stata lei a nascondere gli avvisi di pagamento, il suo obiettivo è fare in modo che Colak possa comprare all’asta la villa. Fikret è convinto che dietro questo problema con il fisco ci siano Betul e Sermin e va a parlare con loro. Intanto al cotonificio trova il fratello di Mujgan con gli avvocati, l’uomo vuole 10 milioni per rinunciare alla custodia di Kerem Alì.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Ma dove eravamo rimasti con le avventure dei protagonisti tanto amati di Canale 5? Zuleyha dopo aver scoperto che Mehmet è Hakan, lo fa arrestare ma Gungor presenta delle carte in procura per dimostrare che c’è stato uno scambio di persona e Hakan viene rilasciato. Zuleyha a quel punto vorrebbe riprendersi le quote dell’azienda ma Hakan rifiuta. Abdulkadir dice a Betul di essersi innamorato di lei e trascorrono due giorni insieme. Si deciderà a lasciare Colak o le pressioni della madre per l’eredità saranno più forti?