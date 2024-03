Un doppio rapimento sconvolge Zuleyha in Terra Amara: ecco cosa accadrà nella puntata del 22 marzo, in prima serata su Canale 5

Fonte: IPA Hilal Altınbilek, interprete di Zuleyha in Terra Amara

Venerdì 22 marzo, come ormai di consueto, torna l’appuntamento Mediaset con una delle fiction più amate degli ultimi anni, Terra Amara. Chiunque volesse seguire con attenzione questa nuova puntata, potrà farlo in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21,30. Numerose le sorprese degli sviluppi di trama, così come sono differenti le modalità di visione della soap turca. Trasmessa in chiaro su Canale 5, come detto, ma anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. La piattaforma vanta inoltre un’app, il che permette comodamente di seguire l’intera programmazione e, al tempo stesso, recuperare vecchie puntate e film su smartphone e tablet, in qualsiasi momento della giornata.

Terra amara, anticipazioni 22 marzo

L’attenzione di questa nuova puntata di Terra Amara sarà incentrata sul pignoramento della villa Yaman. Uno sviluppo cruciale e drammatico, che porterà Sermin e Betul a fare di tutto per provare a intervenire a loro modo. I due penseranno di coinvolgere un giornalista.

Nel frattempo i pensieri di Zuleyha saranno interamente rivolti alla necessità di saldare il debito con l’erario. Un peso gravoso sulla donna, intenzionata a vendere alcuni dei suoi preziosi gioielli. I suoi piani saranno però messi in serio pericolo da un imprevisto. Gaffur e Selamet, che erano stati incaricati da lei di procedere alla vendita presso il banco dei pegni, spariranno nel nulla. Tutto ciò non farà che scaraventare Zuleyha nella più totale disperazione.

Numerosi i colpi di scena di questa puntata di Terra Amara, che promette tanta sofferenza. In uno stato di tensione costante, Fikret inizierà a sospettare di un membro della sua famiglia. Sospetta d’essere stato tradito da chi gli è più caro. Inizia così a indagare, per capire chi possa aver orchestrato il rapimento di Kerem Ali. Nel frattempo Zuleyha, in ansia per lo stato di salute di Gaffur e Selamet, chiederà l’aiuto di Ibo e Rasit, così da provare a rintracciarli. La riuscita di questa missione è cruciale, ovviamente, anche per evitare il pignoramento della villa.

I due uomin isono stati assaliti da alcuni banditi e rinchiusi in un’auto. Zuleyha dovrà prendere delle decisioni drastiche per proteggere sé e la sua famiglia. Non mancheranno però ulteriori sottotrame a complicare ancora una volta un quadro già altamente complesso.

Cos’è successo nell’ultima puntata

Importante restare aggiornati sulle ultime puntate di Terra Amara, così da non perdere il filo di questo complicato intreccio. Guardando alla puntata del 15 marzo 2024, ricordiamo come Hakan si sia scagliato su Vahap, intimandogli di stare lontano da Zuleyha.

Si è scoperto poi di come il debito contratto da quest’ultima con il Fisco ponga in serissimo pericolo la sua villa. Zuleyha sta per prendere tutto e si è detta pronta a qualsiasi cosa per impedirlo. Dietro tutto ciò, viene svelato, c’è la mano di Betul. Racconta infatti a Colak d’averle impedito di ricevere gli avvisi di pagamento.

In soccorso di Zuleyha ha provato a giungere Hakan, ma lei lo ha scaccia senza pensarci su due volte. Nel frattempo abbiamo visto il fratello di Mujgan chiedere ben 10 milioni a Fikret, così da rinunciare alla custodia di Kerem Alì una volta per tutte.