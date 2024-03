La soap turca "Terra Amara" torna con un altro appuntamento in prima serata il 1° marzo contro "The Voice Senior"

Fonte: Mediaset Cosa succede a "Terra Amara" il 1° marzo

L’appuntamento con la prima serata di Terra Amara raddoppia con gli episodi del 1° marzo. La serie turca si sta avvicinando rapidamente alla sua conclusione, dato che la quarta è l’ultima stagione, ma molte verità attendono ancora di essere svelate. Intanto, Zuleyha è sempre più vicina a scoprire chi è Mehmet-Hakan mentre nella puntata in prime time possiamo vedere una versione inedita di Vahap.

Terra Amara, dove eravamo rimasti

Come di consueto, Terra Amara va in onda su Canale5 alle 14,10 e in prima serata alle 21,30, per provare a recuperare terreno sulla fortunata nuova stagione di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Il dezi turco è comunque arrivato all’ultima stagione, che nella sua terra d’origine è già stata trasmessa nel 2022, ma Mediaset ha già il suo asso nella manica. È infatti in arrivo un’altra serie turca, Endless Love, già trasmessa dal 2015 al 2017 e vincitrice dell’International Emmy Awards come miglior telenovela.

Prima di scoprire le anticipazioni della prima serata, vediamo dove eravamo rimasti. Nel doppio appuntamento del 29 febbraio, Mehmet-Hakan è scampato a un attentato, mentre la sua auto è esplosa prima che lui salisse a bordo. Questo mette in allarme Zuleyha che teme per la sicurezza dei suoi figli e vorrebbe che lui se ne andasse dalla sua casa. Intanto, Gaffur viene eletto come capo dei braccianti ma il rapporto di Rasit, sconfitto ai voti, non è di certo dei migliori. Gungor dice ad Hakan di non rivelare a Zuleyha la sua identità ma lei è sempre più sospettosa e chiede a Fikret di indagare.

Nell’episodio in onda di pomeriggio, vediamo che Cevriye tormenta Fadik e ricorda a Rasit che deve ancora dei soldi. Lutfiye entra in consiglio comunale subito dopo essere stata eletta mentre Mehmet-Hakan cerca di recuperare la fiducia di Zuleyha che ormai sembra non credere più a nessuna delle sue parole.

Le anticipazioni della prima serata

Dalle trame del 1° marzo scopriamo che Fikret e Cetin fanno pressioni su Vahap che rivela loro il nome di Kathali di Beirut, l’unico a poter fornire la prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara. Sermin, invece, segue i consigli di Fusun ma fraintende il comportamento di Colak che non ha intenzione di sposare lei ma sua figlia Betul.

Fikret e Cetin scoprono dell’identità di Mehmet una volta arrivati a Beirut, ottenendo così la prova – grazie ai giornali francesi – che in realtà si tratta di Hakan. In Libano però scoppia la guerra civile e le frontiere vengono chiuse rapidamente. Restano così bloccati lontano da casa e Zuleyha non sa come dirlo a Lutfiye preoccupata per la sparizione del nipote, così mente e le dice che si è recato a Istanbul. Ci crederà?

Quando e dove va in onda Terra Amara

I nuovi episodi di Terra Amara vanno in onda su Canale5, alle 14,10 subito prima di Uomini e Donne e alle 21,30, subito dopo la puntata di Striscia la notizia. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili su Mediaset Infinity anche nei giorni seguenti alla loro trasmissione e on demand, quindi si possono rivedere in qualsiasi momento della giornata.