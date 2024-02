Fonte: IPA Hilal Altınbilek è Zuleyha in "Terra amara"

Si rinnova il doppio appuntamento con Terra amara, la soap turca di Canale5 che continua a riscuotere un successo dopo l’altro. Giovedì 29 febbraio, il dezi turco va in onda sia nel consueto appuntamento delle 14,10 – prima della puntata di Uomini e Donne – e in prima serata dalle 21,30, subito dopo Striscia la notizia. Questa settimana, gli episodi raddoppiano e sono trasmessi in prime time anche il 1° marzo. Ma cosa succederà? Intanto, Mehmet Kara subirà un tragico attentato mentre Zuleyha sembra sempre più vicina alla verità.

Terra amara, dove eravamo rimasti

Prima di procedere con le anticipazioni del 29 febbraio, vediamo dove eravamo rimasti. Sappiamo che Zuleyha ha indetto le elezioni per nominare il responsabile dei braccianti. Si candidano Rasit e Gaffur, già pronti a contendersi i voti dei lavoratori che parteggiano per l’uno o per l’altro. Nel frattempo, Betul viene sequestrata dagli uomini di Gungor per intimidirla e impedirle di parlare.

Nell’episodio in onda dalle 14,10, apprendiamo che Zuleyha fa rapire Erdil, l’uomo che aveva cercato di abusare di lei quando era stata rapita da Ozhan. Lo umilia, minacciando di ucciderlo se dovesse anche solo pensare di rifare una cosa simile a un’altra donna. Sarà così conclusa la sua vendetta?

Le anticipazioni della prima serata

Terra amara continua in prima serata, con Colak che arriva a villa Yaman per proporre un grosso affare a Zuleyha ma qui trova Mehmet-Hakan che lo caccia via senza sapere ancora quale destino gli avesse riservato. Poco dopo rischia infatti di rimanere vittima di un attentato che evita per pochissimo. La sua auto esplode appena prima che lui salga. Zuleyha rimane comunque molto turbata e non vuole che i suoi figli corrano rischi per la presenza di quell’uomo in casa loro. L’attentato alimenta anche i dubbi di Fikret su di lui.

Alla tenuta si svolgono le elezioni, mentre a Cukurova si vota per eleggere il sindaco. Gaffur viene eletto nuovo capo dei braccianti mentre Luftiye diventa consigliere comunale. Come prima decisione da capo, Gaffur affida un incarico a Rasit, suo avversario durante le votazioni, ma questi si finge infortunato per sottrarsi al compito che gli è stato assegnato. Durante il ricevimento per festeggiare il Sindaco, Fikret si sbilancia sulla morte di Fekeli e accusa Abdulkadir a viso aperto.

Intanto Betul, che viene citata in giudizio da Zuleyha, chiede aiuto a Colak. Mehmet vorrebbe invece svelare Zuleyha che lui è in realtà Hakan – anche se lei non sembra lontana da scoprire la verità – me Gungor lo ferma e lo invita a pazientare. Lei è infatti sempre più sospettosa e chiede a Fikret di indagare.

Dove e quando va in onda Terra Amara

I nuovi episodi di Terra Amara vanno in onda su Canale5 dalle 14,10 e in prima serata il 29 febbraio e il 1° marzo. La soap è inoltre visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, sul canale streaming dedicato, e rimane disponibile anche per i giorni successivi alla trasmissione. La soap turca sta inoltre volgendo al termine, visto che quelle che stiamo vedendo sono le storie della quarta stagione che è l’ultima della serie.