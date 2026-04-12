Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5: trama, numero puntate, location

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Ufficio Stampa Mediaset Racconto di una notte

Una storia intensa, un amore impossibile e un passato che torna a bussare con forza: sono questi gli ingredienti di Racconto di una notte, la nuova serie turca pronta a conquistare il pubblico italiano.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, in prima serata su Canale 5, con una dizi che promette emozioni forti e colpi di scena degni dei migliori thriller sentimentali.

Dopo il grande successo delle produzioni turche negli ultimi anni, Mediaset rilancia con un titolo capace di mescolare suspense, passione e drammi familiari. Bir Gece Masalı, questo il titolo originale, si inserisce perfettamente nel filone che ha già fatto innamorare milioni di spettatori, grazie a una trama avvincente e a protagonisti carismatici.

Racconto di una notte, la trama

Al centro della storia di Racconto di una notte troviamo Mahir Yilmaz, ispettore del dipartimento Crimine Organizzato. Dopo vent’anni lontano dalla sua città natale, Mahir torna con un unico obiettivo: scoprire la verità sull’omicidio del padre. Non è un viaggio nostalgico bensì una missione personale, guidata dalla sete di giustizia e da un passato mai davvero dimenticato.

Ma il destino ha in serbo per lui un imprevisto che cambierà tutto. Mahir si innamora di Canfeza Kilimci, una giovane donna forte e affascinante, capace di entrare nel suo cuore in modo travolgente. Il loro sentimento è autentico, intenso, ma destinato a complicarsi: Canfeza è infatti la figlia di Kürşat Kilimci, potente imprenditore che potrebbe essere coinvolto proprio nell’omicidio del padre di Mahir.

Amore e vendetta si intrecciano così in una spirale emotiva senza via d’uscita. Da una parte il desiderio di giustizia, dall’altra un sentimento che non si può ignorare. Mahir si troverà davanti a una scelta difficile: seguire la ragione o lasciarsi guidare dal cuore? E soprattutto, è possibile amare qualcuno quando il suo mondo è legato al proprio dolore?

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Racconto di una notte, il cast

A dare volto al protagonista è Burak Deniz, già amatissimo dal pubblico italiano per le sue interpretazioni intense e romantiche. Con questo ruolo, l’attore mostra un lato più maturo e tormentato, vestendo i panni di un uomo segnato da una ferita profonda.

Accanto a lui troviamo Su Burcu Yazgı Coşkun, già vista in La forza di una donna, qui protagonista di una storia ancora più complessa e coinvolgente.

Il cast si arricchisce poi di volti importanti della serialità turca: Gürkan Uygun interpreta il misterioso Kürşat Kilimci, mentre Mesut Akusta è Raşit Kara, figura di riferimento per Mahir. Completano il quadro Eren Vurdem, İrem Altuğ, Ecem Çalhan e Caner Şahin (già nel cast di Tradimento).

Racconto di una notte, numero puntate e streaming

In Turchia la serie è andata in onda tra il 2024 e il 2025 in un’unica stagione composta da 35 episodi, caratterizzati da una durata particolarmente estesa, in linea con il formato tipico delle dizi.

Per il pubblico italiano, invece, la programmazione seguirà un’impostazione differente: gli episodi verranno suddivisi in segmenti più brevi. Un adattamento che porterà il totale complessivo a superare le cento puntate.

Racconto di una notte va in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

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Racconto di una notte, le location

Dove è stata girata Racconto di una notte? Grande attenzione è stata riservata alla scelta delle location, elemento fondamentale per costruire l’atmosfera suggestiva della serie. Le riprese sono state realizzate tra paesaggi naturali di straordinaria bellezza e residenze storiche di grande fascino, contribuendo a rendere ancora più immersiva la narrazione.

Tra i luoghi più iconici spicca Pamukkale, celebre a livello internazionale per le sue spettacolari terrazze di travertino bianco e le acque termali. Questo scenario unico fa da sfondo ad alcune delle sequenze più evocative, esaltando il contrasto tra la purezza del paesaggio e le tensioni della storia.

Non lontano, la produzione ha scelto anche le rovine di Hierapolis, che con il loro fascino archeologico ospitano momenti chiave della trama. Le vestigia dell’antica città contribuiscono a dare profondità visiva e simbolica al racconto.

Particolarmente suggestive sono poi le scene girate nelle Grotte di Kaklik, un ambiente sotterraneo caratterizzato da pareti ricoperte di muschio e piccole piante. Qui la natura assume un volto più intimo e misterioso, perfettamente in linea con i toni più intensi della serie.

Sul fronte delle ambientazioni urbane, la Villa di Asaf Bey rappresenta il fulcro delle dinamiche familiari. Situata nel quartiere di Beylerbeyi, sulla sponda asiatica di Istanbul, la residenza si distingue per la posizione privilegiata con vista sul Bosforo, offrendo uno sfondo elegante e carico di significato.

Infine, per le scene d’interni, la produzione si è affidata agli studi di Beykoz Kundura, un’ex fabbrica di scarpe riconvertita in uno dei principali poli cinematografici del Paese. Una scelta che conferma la volontà di coniugare autenticità e qualità produttiva.