Tradimento, trama e cast della nuova fiction con Vahide Perçin

In prima serata su Canale 5 va in onda "Tradimento", serie turca dal successo internazionale: scopriamo insieme trama e cast della fiction

Fonte: Ufficio Stampa Tradimento Il cast di "Tradimento"

Arriva su Canale 5 Tradimento, fiction turca con protagonista Vahide Perçin, già noto al pubblico appassionato di Terra Amara, poiché ha interpretato il personaggio di Hunkar Yaman. Ma non è l’unica: sono molti i volti già conosciuti al pubblico appassionato di soap turche. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla serie diretta da Murat Saraçoğlu, scritta da Yıldız Tunç e realizzata da Tims&B Productions e che promette di essere il nuovo appuntamento di punta della domenica sera targata Mediaset.

Tradimento, la trama della fiction

Segreti, bugie e vite che si intrecciando: sono queste le parole chiave che guidano lo sviluppo della trama di Tradimento. Il tutto si svolge a Istanbul, nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata. Un dramma familiare, un cui le linee delle vicende personali si incrociano, attorcigliano e mettono a dura prova relazioni ed equilibri tra personaggi. Vahide Perçin interpreta Güzide, una rispettata giudice di famiglia, donna rigorosa e di sani principi dal carattere inflessibile, che esercita con mano ferma il proprio potere a casa come al lavoro.

Güzide vive per la sua famiglia: il marito Tarik (Mustafa Uğurlu) e due figli, la giovane Oylum (Feyza Sevil Güngör) e l’ingegnere Ozan (Yusuf Çim). Il suo carattere e la sua formazione la portano a mantenere sempre un certo distacco dalle persone che ama, soprattutto rispetto ai due figli, a cui cerca di imporre ciò che più ritiene giusto. Una madre che si dimostra un po’ despota, la cui severità le impedisce di vedere le esigenze della prole.

Poi tutto cambia, quando un incontro casuale all’improvviso mette in crisi tutte le certezze di Güzide. Dalla famiglia alla professione: niente per lei sarà più come prima e rischierà di perdere tutto. Scoprirà che il marito Tarik non è così trasparente come ha sempre pensato. Inoltre, dovrà scegliere di fare un passo indietro rispetto al suo lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Il cast

Il cast di Tradimento è ricco di volti già noti al nostro pubblico. Oltre a Güzide, i telespettatori riconosceranno alcuni volti già presenti in altre soap opera turche. Aras Aydin è stato Emre Yigit in Cherry Season, Özlem Tokaslan ha indossato i panni di Mevkibe Aydin in Daydreamer – Le ali del sogno, mentre Ilayda Çevik ha già diviso il set con Vahide Perçin in Terra Amara nel ruolo della perfida Betül Arcan.

Tradimento ha debuttato in Turchia alla fine del 2022 ed è stata trasmessa fino allo scorso giugno. Due le stagioni, le cui riprese si sono tenute nel distretto di Istanbul, nei quartieri di Besiktas e Galata. La sceneggiatura è di Yildiz Tunc, già firma di Terra Amara, così come il regista Murat Saraçoglu.