Due giorni di stop per l'amata soap opera, e non solo: ecco le scelte di Mediaset e le anticipazioni del prossimo episodio, in onda tra pochi giorni

IPA Forbidden Fruit, stop di Natale: quando torna in onda

Sappiamo che durante le festività natalizie il palinsesto Rai e Mediaset (e non solo) muta. La programmazione classica viene modificata sulla base delle necessità del periodo e per questo c’è stato uno stop a Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit in pausa

Una delle soap più amate dal pubblico italiano, Forbidden Fruit, non andrà in onda giovedì 25 dicembre 2025. Il solito appuntamento del daytime di Canale 5 salta, con i fan che dovranno rinunciare alle nuove puntate con Yildiz e Zeynep.

Una scelta legata alla tradizionale rimodulazione del palinsesto Mediaset, che ogni anno lascia spazio a film e programmi speciali pensati per tutta la famiglia. Stop forzato soltanto a Natale? Niente affatto. La programmazione speciale decisa da Pier Silvio Berlusconi riguarderà anche venerdì 26 dicembre, dunque Santo Stefano.

Come accade ogni anno con vari programmi, però, la sospensione sarà soltanto temporanea, senza andare a intaccare il futuro della programmazione. Forbidden Fruit tornerà infatti in onda da sabato 27 dicembre 2025.

Perché non va in onda

Abbiamo spiegato che la nuova programmazione è utile per lasciar spazio a programmi e film per la famiglia, a tema natalizio e non solo. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2025, la messa in onda di Beautiful, Io sono Farah e Forbidden Fruit viene sospesa, mentre La forza di una donna resta in palinsesto solo in una breve fascia pomeridiana, dalle 18:15 alle 18:45. Ecco il piano.

Al posto delle soap, Canale 5 propone una programmazione più leggera e festiva, pensata per accompagnare il pubblico durante il pranzo di Natale e il pomeriggio in famiglia. Giovedì 25 dicembre andranno in onda due film a tema natalizio: The Christmas Flower e A passo di danza, titoli romantici e rassicuranti, perfetti per l’atmosfera delle feste

Le anticipazioni di Forbidden Fruit del 27 dicembre

Dov’eravamo rimasti? L’ultima puntata andata in onda della soap, pre stop, è quella del 24 dicembre 2025. I fan sono stati tenuti col fiato sospeso, vedendo Alihan preoccupato perché Zeynep non risponde alle sue chiamate. Decide così di raggiungerla a casa.

Qui incontra Emir e insieme capiscono che c’è qualcosa che non va. Sfondata la porta, trovano Auman alle prese con un rapitore. Soltanto grazie al loro intervento il delinquente viene neutralizzato. Subito dopo, Alihan chiede l’aiuto di Halit, ben consapevole che dalla sua risposta dipende la vita della donna che ama.

Nella puntata in onda sabato 27 dicembre, la situazione sembra migliorare. Zeynep viene infatti salvata a può tornare a casa, dov’è accolta da Asuman e Yildiz. È però ancora scossa da quanto accaduto. La giovane prova lentamente a rimettere insieme i pezzi della sua vita, e con Alihan iniziano a cercare una casa dove poter convivere felici.

Zeynep mette però in chiaro dei paletti: non potrà trasferirsi finché sua madre vivrà con lei. Spinge poi Alihan a fare un passo importante e a chiederle di sposarlo. Qualcosa di imprevisto però accade durante una cena, generando tensione tra i due. Elif, amica di vecchia data di Alihan, si presenta di colpo e suscita una gran gelosia nella giovane.

Nel frattempo, Asuman incontra Mustafa e gli confida di essere riuscita a vendere casa, aprendo così a nuovi sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri familiari.

