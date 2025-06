Ansa Piersilvio Berlusconi

Non è estate senza le serie turche, acquistate in blocco da Piersilvio Berlusconi per accontentare la sua mamma, Carla Elvira Dall’Oglio, che ne è appassionata. E così, ecco tornare gli sguardi di sbieco, i segreti ben nascosti e una tensione emotiva che cresce a ogni episodio. Forbidden Fruit — titolo originale Yasak Elma — è tutto questo e molto di più. La serie turca, che ha già conquistato milioni di spettatori nel mondo, sbarca in prima visione assoluta su Canale5 nell’estate 2025. E, come sempre, diventerà l’appuntamento fisso per chi cerca intrighi, passioni e colpi di scena sotto il sole d’agosto.

La trama di Forbidden Fruit

In Forbidden Fruit, Istanbul smette di essere solo una cartolina romantica per trasformarsi in un’arena fulminante dove si combatte con l’eleganza e la manipolazione. La trama del dezi turco batte tra ville lussuose, uffici di vetro e salotti dove ogni sorriso nasconde un piano diabolico. Yıldız e Zeynep, due sorelle molto diverse, approdano in questo mondo dorato spinte da sogni diversi, ma unite da un destino comune che è quello di entrare in collisione con le leggi non scritte del potere e dell’amore.

La serie ci immerge in una dimensione dove il frutto proibito non è solo una metafora biblica ormai desueta, ma una realtà quotidiana fatta di scelte ambigue, compromessi, e relazioni che vanno contro ogni regola. E proprio per questo, Forbidden Fruit potrebbe riuscire a essere irresistibilmente contemporanea.

Il cast

L’alchimia tra i personaggi è il centro nevralgico di Forbidden Fruit. Eda Ece interpreta Yıldız con una leggerezza che nasconde una fame di riscatto sociale. Il suo personaggio sogna una vita di lusso, e quando incontra Ender — la regina glaciale dell’alta società interpretata da una magnetica Şevval Sam — si apre un varco in cui nulla sarà più come prima.

Ender non è solo una donna potente ma è anche l’architetta di un piano machiavellico, che trasforma Yıldız in pedina e avversaria. Al loro fianco, Talat Bulut presta il volto a Halit, uomo d’affari e marito conteso, mentre la dolce e razionale Zeynep (Sevda Erginci) si confronta con Alihan, affascinante e tormentato boss interpretato da Onur Tuna, già amato in Il dottor Alì.

Completano il cast volti noti delle serie turche più amate dal pubblico italiano, come Sarp Can Köroğlu, portando familiarità e nuove sfumature a una narrazione ricca e stratificata. Ogni attore contribuisce a rendere Forbidden Fruit una serie in cui il pubblico si riconoscerà facilmente, da un lato per i volti già conosciuti e dall’altro per la trama che si avvicina molto a quello che è stato amato in passato.

Quando e dove vedere Forbidden Fruit

L’estate italiana accoglie Forbidden Fruit nel palinsesto di Canale5, con una programmazione che si prende l’attenzione anche dello spettatore più distratto dalle vacanze. Ogni episodio andrà in onda in prima visione assoluta, e subito dopo sarà disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity, così da poter recuperare o rivedere ogni momento con calma, in qualunque luogo e momento. La data ufficiale e l’orario di collocazione saranno comunicati nei prossimi giorni.