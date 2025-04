Ascolti tv dell’11 aprile, Antonella Clerici e l’ultimo scontro con Tradimento

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici, regina incontrastata del venerdì sera, ha condotto la finale di The Voice Senior su Rai 1 e per l’ultima volta si è scontrata con la soap di Canale 5, Tradimento.

Si è conclusa la quinta edizione di The Voice Senior su Rai 1 con una serata ricca di musica, condotta da Antonella Clerici, che come sempre è stata affiancata dai suoi giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Intanto su Canale 5 andava in onda una puntata di Tradimento, dove Guzide e Tarik irrompono nel matrimonio con la polizia per impedirne la celebrazione, ma di fronte alla possibilita’ di scappare, Oylum afferma che vuole sposare Behram; i due diventano quindi marito e moglie. Scoraggiata per quanto e’ accaduto, Guzide recrimina a Tarik di non essere stato presente come padre.

Quarto Grado su Rete 4 si è concentrato sui casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich, mentre su La7 Diego Bianchi ha condotto Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv dell’11 aprile

Su Rai1 la finale di The Voice Senior vinta da Patrizia Conte ha interessato 3.271.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 1.929.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 Air – La storia del grande salto intrattiene 729.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità incolla davanti al video 1.233.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Newsroom segna 384.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 887.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 MasterChef ottiene 416.000 spettatori con il 2.3% nel primo episodio e 377.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza raduna 1.008.000 spettatori (5.7%).

Access Prime Time, dati dell’11 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.548.000 spettatori (25.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.356.000 spettatori (28.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.407.000 spettatori pari al 12.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 536.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.303.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.037.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 979.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 875.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.710.000 spettatori (9%). Su Tv8 Foodish totalizza 309.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 463.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.586.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.975.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.582.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.371.000 spettatori (18.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (404.000 – 4.1%), Blue Bloods totalizza 532.000 spettatori con il 4.1% nel primo episodio e 715.000 spettatori con il 4.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 346.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 423.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.006.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 877.000 spettatori (5.3%) e l’ultimo appuntamento con Fin Che la Barca Va sigla 919.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 851.000 spettatori (5.2%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 154.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 Casa contro Casa ha conquistato 154.000 spettatori (1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 377.000 spettatori con il 2.5%.