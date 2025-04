Patrizia Conte si è aggiudicata la quinta edizione di "The Voice Senior" dopo un percorso fatto di emozioni. Tutto quello che non sapete su di lei

Era la favorita ma l’attesa non ha deluso le aspettative. Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025, l’unica che potesse trionfare senza rivali in un’edizione in cui a primeggiare sono stati i coach. E così, alla fine, ha davvero vinto l’artista che speravamo tutti. Una vita dedicata alla musica, la sua, in cui ha sacrificato tutto per portare avanti il sogno di cantare davanti a un pubblico sempre più vasto. Di certo non avrebbe pensato di poter arrivare fino a quello di Rai1 e di emozionarlo con la sua voce, arrivata fino alle battute finali in una gara che ha dominato fino all’ultima nota.

Chi è Patrizia Conte

Incredula vincitrice di The Voice Senior 2025 incoronata da Antonella Clerici, Patrizia Conte non è di certo nuova ai grandi palcoscenici. Nata a Taranto e trapiantata a Milano, inizia a muovere i primi passi nella musica proprio nella sua città, favorita dalla famiglia da sempre interessata all’opera e alla musica pop. Inizia così a studiare, fino a conseguire il diploma di canto al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto. La sua timidezza la porta però a tenersi lontana dal pubblico, fino a quando un chitarrista non la sprona a esibirsi alla Festa dell’Unità del città pugliese.

La svolta arriva però nel 1991, quando decide di trasferirsi a Milano. Qui collabora con musicisti del calibro di Tullio De Piscopo, Lee Konitz, Jimmy Owens, Bobby Durham e tanti altri. La sua voce non passa di certo inascoltata e arriva sulla scena di molti locali jazz storici come il Capolinea e il Tangram, divenendo così una figura riconosciuta e apprezzata del jazz italiano. Nel 1999, debutta in L’opera da tre soldi di Kurt Weill nel ruolo di Frau Peachum insieme alla Jazz Studio Orchestra guidata da Paolo Lepore. Ha inoltre preso parte all’omaggio a Max Roach con Tullio De Piscopo e ha cantato l’inno di apertura dei Giochi del Mediterraneo.

È inoltre insegnante di canto. Tra le sue allieve, si annoverano le sorelle Iezzi – Paola e Chiara – Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar e Bianca Atzei. I suoi riferimenti sono molteplici e tra questi ricorda Lucio Battisti ed Eric Clapton. La sua voce non poteva quindi non conquistare The Voice Senior 2025, dove si è fatta conoscere con un’interpretazione magistrale di Portati via di Mina.

La vittoria a The Voice Senior

“Scusatemi, io non volevo vincere”, ha detto Patrizia Conte al termine della finale di The Voice Senior che l’ha vista sollevare meritatamente la coppa. Un percorso lineare, il suo, in cui ha trovato il supporto di Gigi D’Alessio e si è dovuta scontrare con Monica Bruno e Maura Susanna del Team Arisa, oltre che con la compagna di squadra Graziella Marchesi arrivata in finale insieme a lei.

Le ultime esibizioni sono quindi state quelle decisive verso la vittoria, che era stata ampiamente annunciata alla vigilia dello show. Dopotutto, questa è sempre stata la sua strada. In un’intervista aveva infatti dichiarato: “Sul canto non si può essere indecisi: è una cosa che senti dentro. Il canto ha due possibilità: o ti piace o non ti piace. È quel lato oscuro che non esprimeresti mai con la parola. Quando canti lo fai uscire fuori ed è la cosa più bella del mondo”.