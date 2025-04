Una finale scoppiettante, forse la migliore di The Voice Senior fino a ora: la vincitrice è Patrizia Conte, "The Voice" come detto da Gigi D'Alessio

“Siamo arrivati alla finale di The Voice Senior“. Un viaggio fatto di sogni e di storie si è appena concluso: l’11 aprile è andata in onda la puntata finale del programma condotto da Antonella Clerici. E con il claim viva la vita, abbiamo finalmente una vincitrice, vista la super finalissima tutta al femminile: Patrizia Conte, “The Voice”, come ha detto Gigi D’Alessio. Le nostre pagelle.

Antonella Clerici, Maestra della diretta

“Non è un programma facile, è un programma complicato a cui lavorano tantissime persone”. No, è impossibile dare un voto ad Antonella Clerici: sarebbe ripetitivo un dieci, sarebbe ripetitiva una lode. Splendida, nella sua mise blu notte scintillante, la conduttrice è padrona della diretta, del palco, del programma. Come ha detto Gigi D’Alessio, è stata un’edizione top: amicizia, collaborazione, il programma che fa cadere le maschere, i pregiudizi, i preconcetti. La bellezza di sentirsi liberi, ed è tutto merito di “Antonellina”: la sua empatia, la sua naturalezza. E poi vogliamo prenotare una copia di Anto-logia, il libro che indica la via e sempre “viva la vita”.

I coach e i finalisti si esibiscono con Il mio canto libero. Voto: 9

Un momento di “giovani emozioni”, come quelli a cui ci ha abituati in questi anni The Voice Senior: in apertura, i coach, al completo, hanno intonato Il mio canto libero di Lucio Battisti. Gigi D’Alessio – ovviamente – al pianoforte: al suo fianco, Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Insieme a loro, i grandi protagonisti: i 12 finalisti di The Voice Senior. La serata conclusiva non poteva iniziare meglio: un inno al talento, alla musica e alla vita, alla felicità di ritrovarsi al venerdì sera, un programma che entra in punta di piedi nelle case degli italiani.

Clementino – finalmente – non è più single. Voto: 8

Chi ha seguito fin dall’inizio The Voice Senior si è sentito certamente partecipe della vita sentimentale di Clementino: accorato il suo appello alla ricerca di una fidanzata, di un nuovo amore che lo risvegliasse dal torpore, per dire “addio” a un periodo buio. Single non lo è più, perché, come ha anticipato sui suoi social (e confermato in diretta televisiva da Antonella Clerici), il suo cuore ora batte per Roberta, la bellissima donna al suo fianco. “Dopo un periodo brutto della mia vita, dove avevo solo la nebbia davanti, ho trovato Roby e niente, la saluto, ti amo”. Insomma, con questa finale si chiude – davvero! – un cerchio.

I ClemeGigi in salsa Cuoricini spaccano. Voto: 8

Dobbiamo dirlo: i #ClemeGigi in salsa #Cuoricini è già un tormentone. Arisa spiega il significato di amicizia – “un piacevole legame affettivo tra due persone. In parole povere amicizia significa ClemeGigi” – ma il legame tra i due arriva da lontano, da molto lontano. E che si basa fondamentalmente su un modo di intendersi e di scherzare che non può non strapparci più di un sorriso. Battute come “Se qui c’è Clementino, ci possono essere tutti”, o ancora “Clementino rispetto all’anno scorso è peggiorato”. Poi il classico “Se vuoi continuare a soffrire, vai con Clementino”. Un video celebrativo che mostra il rapporto scanzonato tra i due artisti campani, che si chiude con un grande abbraccio.

Loredana Bertè, tutta cuore in uno stato di grazia. Ma sarà così? 10 alla Leonessa del Rock

“Non saranno due bacetti a farmi diventare un agnellino. Non sono né buona né cattiva: sono Loredana”. In finale, un momento “celebrativo” anche per i coach che hanno traghettato i talenti verso la finale. E per lei, l’unica e inimitabile Loredana Bertè, un momento quasi utopico: tutta cuore, in uno stato di grazia, come dice Arisa, o la “solita” incomparabile che arriva persino a minacciare, litigare e gridare quando si tengono le Blind Audition e i talenti non entrano nella sua squadra? Ai posteri l’ardua sentenza, o forse no: non ci sono baci che tengano con la Bertè. La Leonessa del Rock è sempre pronta a dar battaglia agli altri coach!

Che voci, finale scoppiettante. Voto 9

Che storie, che voci: talenti unici, nascosti finora, con alle spalle un passato talvolta difficile, con strade che si sono intersecate con altre, in un dedalo che ha portato fino a qui. The Voice Senior, Rai1, in prima serata, in diretta. Per mostrare ancora una volta il proprio talento, ma non solo: è una celebrazione della musica, della voglia di crederci, che alla fine non si è mai davvero spenta. Forse è questo l’insegnamento più grande che The Voice Senior consegna a ciascuno di noi: non importa come andrà nella vita, qualcosa di incredibile può accadere in qualsiasi momento.

E così ci lasciamo conquistare dal tentativo di portare i Queen con Don’t stop me now del “rockettaro” Luigi, Patrizia che “non sta bene”, ma non si dice, però si esibisce comunque con Oggi sono io, da Alessandro, ex militare e oggi cantautore pacifista, che invece ci porta a Via del Campo, o ancora Loredana con Total Eclipse of the Heart. Scelte coraggiose, brani che hanno fatto la storia della musica italiana o internazionale. E così è meglio avere dei sensi di colpa, che dei rimpianti, come ci ha ricordato Maura. “Non è mai troppo tardi per nulla: alla mia età si ricomincia”.

La telefonata di Renato Zero. Voto: 10

“Buonasera, sono anch’io un senior. Un saluto ai quattro moschettieri della musica, una carezza speciale alla mia Loredana Bertè e alla signora Clerici che si muove con agilità tra pentole e musica”. E così dopo aver chiuso il televoto, è arrivata a sorpresa la telefonata di Renato Zero, il “più grande di tutti”, come ha detto Loredana Bertè, con la Clerici attonita. Che ha elogiato il programma, la magistrale bravura di Antonella Clerici, salutando tutti, da Loredana Bertè che è “sua”, Clementino che è vero, D’Alessio e Arisa per aver interpretato una sua canzone in maniera eccezionale. E lo ha detto: alla prossima edizione, viene in apertura. Noi ci crediamo davvero!

Viva la finalissima tutta al femminile

E noi di DiLei potevamo forse non celebrare questa finalissima tutta al femminile? Le superfinaliste scelte dal pubblico, due del team di D’Alessio e due del team di Arisa, sono Graziella Marchesi, Monica Bruno, Maura Susanna, Patrizia Conte. Quattro donne incredibili, dalle voci magiche. “Anche se si dice che son nemiche tra di loro, non è vero, le donne sostengono le donne”, come ha detto Arisa: ognuna ha portato sul palco il proprio cavallo di battaglia, tifando l’una per l’altra. Un meraviglioso esempio di sostegno femminile in diretta su Rai1. E l’edizione si è chiusa con la vittoria di Patrizia Conte, che è sempre stata felice perché “ho fatto solo la musica che mi piaceva”. Per lei i coach avevano litigato pur di averla in squadra: un riscatto da applausi, che rispecchia il claim viva la vita. Ma anche viva The Voice Senior.