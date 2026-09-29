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IPA Barbara Palvin

Quello serbato per quasi un mese da Barbara Palvin è il più dolce dei segreti. La top model è diventata mamma per la prima volta ma, nonostante la gravidanza fosse già nota, si è presa del tempo prima di rivelare la lieta notizia. A quasi un mese dalla nascita Barbara e il marito Dylan Sprouse hanno condiviso la prima, tenerissima foto assieme alla loro bimba. Il nome resta un mistero, ma sappiamo già per quale squadra tifa.

Barbara Palvin è mamma per la prima volta

Lo scorso giugno, al Festival di Cannes, Barbara Palvin svelò sotto uno splendido vestito azzurro le dolci curve della gravidanza. Quattro mesi dopo, uno dei più noti tra gli angeli di Victoria’s Secret annuncia l’arrivo della sua prima figlia. È nata lo scorso 7 settembre, in occasione del Labour Day statunitense, ma le presentazioni ufficiali sono arrivate solo tre settimane dopo.

L’annuncio è dei più teneri e familiari. La mamma e il papà si mostrano di spalle, intenti a guardare una partita di baseball dei Los Angeles Dodgers, la loro squadra del cuore. Entrambi indossano una maglia del team e, tra le braccia, stringono la loro piccola, anche lei in divisa sportiva. Poche ore dopo, nelle storie, Barbara ha mostrato la bimba stretta al papà, con il viso protetto da un cappellino da baseball. “È già una cocca di papà” ha commentato ironica.

D’altronde, il neopapà Dylan Sprouse non ha mai nascosto l’entusiasmo all’idea di diventare genitore di una femminuccia. “Sono così emozionato. – aveva detto – Adoro i tea party, senza nessuna ironia”. E presto l’attore potrà giocare a prendere il tè con la sua bimba che, al momento, con il nome ancora segreto, è stata presentata ai fan come Principessa, proprio così, in italiano.

La storia d’amore con Dylan Sprouse

Doverosa premessa. Forse il nome Dylan Sprouse non vi dice molto, ma guardatelo meglio e tornerete bambini: si tratta di uno degli attori della popolarissima serie di Disney Channel Zack e Cody al Gran Hotel. L’ex baby star conobbe la top model ad una festa nel 2017, colpito le scrisse su Instagram, invitandola a prendere un caffè assieme. Lei lo lasciò senza risposta per sei mesi interi. Poi cambiò idea e, con un pizzico di follia, lo raggiunse all’improvviso in Cina, dove lui si trovava per lavoro.

Barbara era coraggiosa, ma non troppo. Mentre Dylan era già certo che si trovassero di fronte a un amore speciale, lei titubava. Poi l’illuminazione: “Non c’è nessun altro che potrei amare più di lui e lui ha tutto quello che sto cercando”. La relazione diventa ufficiale nell’estate del 2018. Nel gennaio dell’anno dopo comprano un appartamento insieme e iniziano la convivenza.

Il fidanzamento ufficiale arriva nel 2023, a cinque anni dal primo incontro. Quell’estate, Barbara Palvin e Dylan Sprouse convolano a nozze, con una cerimonia intima e romantica nei boschi dell’Ungheria, terra d’origine della modella. Nel 2026, nonostante un delicato intervento cui Barbara è stata sottoposta a causa dell’endometriosi, l’annuncio della gravidanza.

Oggi, a quasi dieci anni da quella festa dove tutto ebbe inizio, Barba e Dylan sono pronti a iniziare un nuovo entusiasmante capitolo della loro vita assieme, accompagnati da una piccola Principessa.