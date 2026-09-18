Lady Gaga, rivelato il sesso e il nome del bebè: il significato legato alla musica

Lady Gaga è diventata mamma di una bambina: sono emersi nuovi dettagli sulla piccola, compreso il nome scelto dalla coppia

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IPA Lady Gaga

Lady Gaga è diventata mamma di una bambina: dopo settimane di grande riservatezza sulla nascita della sua prima figlia con il compagno Michael Polansky, sono emersi nuovi dettagli sulla piccola, compreso il nome scelto dalla coppia. E, come forse era prevedibile per una delle artiste più iconiche della sua generazione, dietro quella scelta ci sarebbe un legame molto speciale con la musica.

Lady Gaga ha avuto una bambina, i dettagli

Solo qualche giorno fa il mondo veniva a conoscenza della nascita del primo figlio di Lady Gaga e Michael Polansky: una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, perché la cantante non aveva mandato alcun segnale di un’eventuale gravidanza, anche se le sue apparizioni negli ultimi mesi si erano fatte sempre più rare, fino a sparire dai radar.

Sebbene non si conosca ancora – e non è certo così importante saperlo – se l’artista abbia trascorso i mesi della dolce attesa lontano dai riflettori o se abbia ricorso alla maternità surrogata all’adozione, oggi si conoscono alcuni dettagli in più sul bebè venuto al mondo.

Lady Gaga sarebbe diventata mamma di una bambina, che porta il nome di Rose Bean Polansky, e che sarebbe nata il 9 giugno 2026. A riportarlo è People, sulla base dei documenti relativi alla nascita, dopo che nei giorni scorsi la rivista aveva confermato l’arrivo del primo figlio della popstar e del suo compagno. Gaga e Polansky, però, non hanno ancora commentato pubblicamente né il sesso né il nome della bambina.

Il significato dietro il nome scelto dalla coppia

È soprattutto il significato di Rose ad aver attirato l’attenzione dei fan. Secondo una fonte citata da People, il nome sarebbe ispirato a La Vie en Rose, uno dei brani più celebri di Édith Piaf e una canzone che occupa un posto particolare nella storia artistica di Lady Gaga.

La cantante ne ha interpretato una versione in A Star Is Born, il film del 2018 con Bradley Cooper che ha segnato una delle tappe più importanti della sua carriera cinematografica. Ma il rapporto di Gaga con quella canzone va oltre il grande schermo: sulla schiena porta anche un grande tatuaggio raffigurante una rosa dal lungo stelo accompagnata proprio dalla scritta “La vie en rose”.

C’è poi il secondo nome, Bean, decisamente più insolito: anche in questo caso, secondo la fonte di People, il riferimento sarebbe musicale e personale. Potrebbe infatti rappresentare un omaggio a Carl Bean, attivista e cantante americano la cui storia contribuì a ispirare Gaga nella creazione di Born This Way, uno dei brani simbolo della sua carriera.

Lady Gaga e Michael Polansky, una nuova vita lontano dai riflettori

Per Lady Gaga la maternità rappresenta l’inizio di un capitolo atteso da tempo. La cantante non aveva mai nascosto il desiderio di avere dei figli e già nel 2019, parlando dei suoi progetti per il futuro, aveva raccontato di voler diventare madre.

Dopo la nascita della piccola, Gaga e Michael Polansky avrebbero scelto di rallentare gli impegni professionali per dedicarsi alla famiglia. Una fonte vicina alla coppia ha raccontato al sito che i due hanno trascorso parte dell’estate lontano dal lavoro proprio per stare insieme alla bambina. La cantante, dopo aver concluso il suo tour ad aprile, sarebbe particolarmente felice di potersi godere questo momento lontano dai riflettori.

Gaga e Polansky fanno coppia dal 2020 e hanno confermato il fidanzamento ufficiale nel 2024. Adesso, sei anni dopo l’inizio della loro storia, per loro è cominciata un’avventura completamente nuova.