GettyImages Per realizzare il trucco di Lady Gaga ci vuole solo un minuto

Lady Gaga ci ha abituato a look favolosi tanto che alcuni sono diventati perfino iconici. Caratterizzati da uno stile quasi teatrale, la cantante ci ha deliziato anche con make-up meno appariscenti che possiamo replicare perché sono pensati per gli impegni di tutti i giorni e soprattutto sono facili da realizzare. Recentemente l’artista ha postato un video su Instagram in cui rende partecipe la sua community dando vita a un trucco che si ottiene con soli tre prodotti: correttore, contour e matita labbra, perfetto per chi è abituata ad avere una trousse minimal. Ah non ti abbiamo detto che quello che ci ha colpito del make-up di Lady Gaga è che si realizza in un solo minuto. Ideale per chi ha poco tempo da dedicare al make-up, ma vuole mettere la pelle in primo piano.

Il trucco minimal di Lady Gaga

Sul palco Lady Gaga ama trasformarsi con il trucco, nella vita privata invece ha scelto un approccio più sobrio, senza abbandonare la sua consueta ironia. La cantante infatti ha definito la propria routine di bellezza “holy trinity”. La didascalia che ha accompagnato il post recita esattamente così: “La mia santa trinità in 1 minuto. correttore, contouring, matita per le labbra” invitando i suoi follower a prepararsi con lei.

Lady Gaga usa il correttore come il fondotinta

L’interprete di Bad Romance ha deciso di non includere nel suo make-up il fondotinta, perché ha investito di questo compito proprio il correttore usandolo in punti strategici. Lo ha applicato sul contorno occhi, intorno alla bocca e sulla fronte sfumandolo attentamente con l’aiuto di un pennello piatto. La scelta di Lady Gaga è dettata non solo dalla volontà di creare un make-up veloce, ma anche dalla voglia di mettere in primo piano la pelle al suo meglio. Il correttore, infatti a differenza del fondotinta ha un effetto meno coprente e mette in risalto i punti in cui viene applicato.

Un leggero contouring per definire il viso

Il contouring è diventata l’arma vincente di chi vuole avere un viso definito e scolpito e anche Lady Gaga ha deciso di sfruttarlo a suo vantaggio nel proprio trucco da un minuto. Una scelta che può sembrare controcorrente nel momento in cui l’artista parla di un trucco veloce e poco impegnativo, ma che in realtà si inserisce in questa sua tendenza perché usa semplicemente una terra in stick. Una scelta non casuale visto che la praticità del prodotto rende l’applicazione ancora più veloce. L’artista per ottenere un risultato scolpito ha applicato la terra sugli zigomi, sulle palpebre, mascella, fronte e naso e come è successo con il correttore lo ha sfumato con l’aiuto del pennello. Lady Gaga, infatti ci mostra come lavorando bene – anche se velocemente – un prodotto si ottiene un risultato definito, che però non risulta affatto pesante.

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Il tocco finale spetta alla matita labbra

Ogni make-up che si rispetti ha quel passaggio che ci fa guardare allo specchio e sentirci pronte: per Lady Gaga è la matita labbra. L’artista rimanendo fedele al suo make-up non make-up l’ha utilizzata nella tonalità nude marrone. L’ha applicata solo sul contorno labbra per poi sfumarla verso l’interno con l’aiuto dei polpastrelli per un effetto ombrè davvero delicato. Questo però non ti vieta di usarla come un rossetto e di stenderla su tutte le labbra per un risultato più definito.

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