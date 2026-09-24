Onde perfette in pochi istanti e con un effetto impeccabile? Il triferro Babyliss è il tool da avere ora e lo trovate a metà prezzo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Onde impeccabile e durature con il triferro a metà prezzo

Ma chi lo ha detto che per avere dei bellissimi capelli ondulati, in perfetto stile beach waves o deep waves, ci voglia per forza il mare e la dolce brezza marina? Con il triferro di BaByliss in super sconto, infatti, avere una chioma a onde non è solo facilissimo, ma è anche conveniente, approfittando adesso dell’offerta in corso e acquistandolo a metà prezzo.

Un tool che vi garantisce una chioma con delle onde perfette, sia in stile beach waves che più morbide, ampie, per un look casual o glamour a seconda dell’occasione in cui volete sfoggiarle. E senza creare nessun tipo di danno da calore ai capelli.

Offerta BaByliss Il triferro per onde perfette è scontato

Il triferro i Babyliss è il tool per creare delle onde super glam in pochi istanti

Il triferro di BaByliss, infatti, è dotato della tecnologia Advanced Ceramic, che garantisce un riscaldamento ultra-rapido e una distribuzione omogenea e costante del calore su tutta la superficie riscaldante delle piastre e di conseguenza anche sulla vostra chioma. Un tool regolabile con 3 impostazioni di temperatura diverse: 160°C – 180°C – 200°C. Caratteristiche che lo rendono l’ideale per l’utilizzo con tutti i tipi di capelli, lisci, ricci, fini o spessi, e sempre con lo stesso risultato impeccabile e come foste appena uscite da un salone di bellezza.

Ma non solo, perché il triferro di BaByliss è dotato anche di una tecnologia ionica che vi consente di avere dei capelli extra morbidi, sani, lucenti e privi del fastidioso effetto crespo già subito dopo la piega, per un look che non sia solo perfettamente ondulato, ma che sia anche duraturo e senza nessun tipo di problema da umidità e simili.

Offerta BaByliss Il triferro per onde perfette è scontato

Come si utilizza il triferro i Babyliss

Un tool garantito da BaByliss, un brand che da oltre 60 anni offre attrezzature per styling rapido e semplice, pieno di lucentezza e morbidezza come appena fatto dal parrucchiere. E che si adatti a ogni tipologia di chioma. Ma anche che si adatti ogni manualità, anche per chi è alle prime armi.

Utilizzare nel modo corretto il triferro i Babyliss, infatti, non è per nulla difficoltoso o complicato, purché si presti un pochino di attenzione durante l’uso e lo si faccia senza fretta (anche se ci vuole davvero pochissimo). Per creare onde durature sui capelli, vi basta posizionare una ciocca di capelli tra le due piastre del ferro e premere delicatamente. A questo punto, il sistema di riscaldamento ultraveloce di cui è dotato e la temperatura costante del triferro, vi garantiranno delle onde perfette in pochi istanti e con risultati ottimali.

Per avere lo stesso effetto su tutta la chioma, poi, vi basta procedere allo stesso modo, lungo tutta la lunghezza dei capelli, ciocca dopo ciocca, ed ecco che la vostra chioma a onde vi apparirà in un istante e con il minimo sforzo.

Un triferro comodo da usare, rapido e privo di rischi per la chioma, che sa prendersene cura e che vi garantisce di sfoggiare dei capelli a onde in perfetto stile beach o deep waves, con un solo tocco e con tutta la sicurezza possibile.

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