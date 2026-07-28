La piastra per capelli più glam e veloce da portare con voi in vacanza è adesso in sconto e vale la pena averla

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Comoda, veloce e con uno stile unico, la piastra da avere adesso è scontata

Se il vostro dramma estivo è quello di non poter sfoggiare lo styling desiderato per mancanza di spazio in valigia o nel trolley, ecco che da Babyliss arriva la soluzione a ogni vostro problema, una piastra per capelli in ceramica flottante, multivoltaggio, rapidissima, comoda da usare e con un packaging che potrebbe gareggiare con una bag di tendenza. Insomma, un device che non solo vi risolve il problema di avere dei capelli liscissimi o con lo styling che preferite, ma che è anche bella da vedere e da portare in giro.

Offerta Babyliss La piastra super glam da avere adesso

La piastra per capelli più glam è in offerta

Una piastra per capelli che non è solo funzionale, con ben tre impostazioni di temperatura regolabili da 180°C a 235°C e che si può regolare a seconda della tipologia di capello, ma è anche un device dall’aspetto accattivante, di un bel colore rose gold, e con una bellissima pochette rosa per portarla con voi ovunque senza dimenticarsi o tralasciando lo stile.

Un tool bello da vedere e comodo da usare, velocissima nel creare acconciature dallo styling impeccabile e garantirvi la chioma liscia che avete sempre sognato o le morbide onde in stile beach waves che tanto ci piacciono in estate.

Come agisce sui capelli

Una piastra che soddisfa ogni desiderio, sia di performance che di estetica e che si avvale della tecnologia Advanced Ceramic, che vi garantisce un riscaldamento ultra-rapido e una distribuzione omogenea e costante del calore, permettendovi di usare la sua superficie riscaldante su tutta la chioma con la stessa efficacia e in soli 15 secondi dall’accensione. Come dire, con un tool così si risparmia tempo e lo si fa con quel tocco glam che non dovrebbe mai mancare, nemmeno se si tratta di dispositivi per farsi belle.

Un device che, grazie alla funzionalità multi-voltaggio integrata, risulta ideale per essere utilizzata ovunque, senza problemi, rendendola il compagno di viaggio perfetto da avere sempre con sé ovunque decidiate di partire e di trascorrere le vostre vacanze. Con la garanzia di avere sempre dei capelli lisci e super lucenti in ogni occasione e nell’immediato.

Perché avere la piastra di Babyliss

Una piastra per capelli che si adatta a ogni tipologia di chioma: dai capelli delicati, fini, decolorati o colorati, a quelli spessi o texturizzati; passando per i naturalmente lisci e i ricci/mossi, avendo però sempre cura di applicare prima un prodotto termoprotettore (cosa che non si dovrebbe mai dimenticare nemmeno prima di usare il phon).

Offerta Babyliss La piastra super glam da avere adesso

In più, un dettaglio che rende questa piastra di Babyliss l’oggetto del desiderio da avere subito, e che è anche un tool sicuro. La piastra è dotata di un sistema di spegnimento automatico dopo 1 ora dall’accensione, un dettaglio che garantisce massima tranquillità, proteggendoci anche nel caso in cui ci dimenticassimo di spegnerla. E con il tappetino termoresistente di cui è dotata, si proteggono anche le superfici dal suo stesso calore.

Insomma, questa si che è un’offerta da cogliere al volo e il momento giusto per farlo è proprio adesso.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale