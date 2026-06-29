Mini e senza fili, la spazzola lisciante in sconto è il tool da avere con sé ovunque e per tutta l'estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Mini, comoda e portatile, la spazzola lisciante da avere adesso è in sconto

La missione impossibile di ogni viaggio è senza dubbio far stare in valigia tutto quello che ci serve o che pensiamo possa servirci in vacanza. E tra le cose che occupano più spazio, i tool per capelli sono senza dubbio al primo posto. Ecco perché vale la pena approfittare dello sconto in atto sulla spazzola lisciante senza fili e in versione pocket di Bopcal, un device che spazzola la chioma eliminando ogni nodo e che lascia i capelli morbidissimi, ma che allo stesso tempo li liscia come fosse una piastra, evitandovi di dover portare troppi dispositivi ma usandone uno per tutto e con risultati impeccabili.

Offerta Bopcal La spazzola lisciante da avere ora

La spazzola lisciante di Bopcal è il tool da avere ora

Una spazzola lisciante dalle dimensioni mini, perfetta per essere portata in viaggio e ovunque voi andiate, al mare, in montagna o in visita in una città d’arte, sia che abbiate in bagaglio più capiente che solo un trolley con giusto il necessario.

Un device che svolge la doppia funzione di piastra lisciante e pettine districante e che si utilizza come una normalissima spazzola, passandola attraverso i capelli dalla radice alle punte e districando ogni ciocca con un effetto liscio perfetto in una sola passata.

Come funziona

Ma questa spazzola lisciante è anche un tool che genera benessere alla chioma, poiché si avvale della tecnologia agli ioni e levigatura delicata MCH. La doppia tecnologia agli ioni di Bopcal, agisce contro la carica statica che può intaccare la chioma, mentre il doppio sistema di riscaldamento MCH vi garantisce massima uniformità durante l’uso.

In più, la spazzola lisciante di Bopcal, riduce al minimo i danni causati dal calore, preservando la bellezza dei vostri capelli e assicurandogli una lucentezza immediata e un aspetto sano con qualsiasi styling vorrete creare. Anche partendo da una chioma riccia e perfino sui capelli fini dei bambini. Insomma, una piastra da avere e che vi risolve il problema di avere un tool per tutto e per tutti.

Una spazzola delicata sulla chioma ma dalle altissime performance e con un rapporto qualità prezzo assolutamente invidiabile. Un device per capelli che si avvale di ben 6 temperature (da 120 °C a 230 °C) e che grazie alla sua innovativa doppia fila di denti protettivi e all’alloggiamento isolato per evitare scottature, vi garantisce massima cura e sicurezza durante l’uso proteggendo la chioma e la sua naturale bellezza.

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Una spazzola lisciante mini e dalla massima sicurezza

In più, questa spazzola lisciante è anche un tool intuitivo e sicuro, dotata di un sistema di wireless con cui si apre con un solo clic, e che si spegne da sola dopo soli dieci minuti di non utilizzo, garantendovi un risparmio energetico e una maggior sicurezza e tranquillità nell’utilizzo per tutta la famiglia.

Infine, giusto per non farsi mancare davvero nulla, la spazzola lisciante di Bopcal, è dotata di una porta USB-C, una clip e una borsa da viaggio, facilmente trasportabile e che si può tenere comodamente anche in borsa, evitandovi l’ingombro di fili o scatole troppo grandi, e assicurandovi una chioma impeccabile in pochissimi istanti ovunque voi siate.

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