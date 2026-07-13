La spazzola che vi risolve ogni problema estivo alla chioma è la Tangle Tezzer, nel modello che preferite e con degli sconto di cui approfittare ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Un Tangle Teezer per ogni esigenza, la spazzola che si prende cura dei vostri capelli ovunque voi siate

Quante di noi, in estate, in spiaggia e appena uscite da un bel tuffo in mare o in piscina, hanno il problema di ritrovarsi con la chioma completamente annodata e pronta per l’effetto crespo perennemente in agguato? Sicuramente in tante.

Ma ecco che la soluzione è molto più semplice del previsto, una bella spazzolata alla chioma con il tool giusto, come la spazzola per capelli Tangle Teezer, un oggetto del desiderio che ognuna di noi dovrebbe avere tra i propri must have per garantirsi una chioma sana, priva di nodi ed evitando qualunque tipologia di rottura dei capelli, mantenendoli perfetti anche durante le vostre giornate estive in spiaggia.

Perché la Tangle Teezer è la spazzola da avere quest’estate

La spazzola Tangle Teezer, infatti, è una tipologia di spazzola creata per adattarsi a ogni capello, ma soprattutto la si può usare allo stesso modo e con gli stessi risultati, sia sulle chiome asciutte che su quelle bagnate, senza spezzare i capelli, senza danneggiarli e garantendogli tutto il benessere di cui hanno bisogno per essere ed apparire lisci, morbidi e setosi in ogni situazione e condizione.

Un beauty tool da avere e che vale la pena provare per farsi un’idea di come si possono avere dei capelli al top anche quando gli agenti esterni tipici dell’estate li mettono a dura prova, oltre al fatto che questa spazzola la si può usare tutto l’anno durante la doccia o come una spazzola qualsiasi.

Una Tangle Teezer per ogni esigenza

Una Tangle Teezer per ogni chioma, quindi, e che potete trovare in diversi modelli, a seconda delle proprie esigenze in termini di tipologia di capelli ma anche di spazio. Insomma, una spazzola che merita di essere tra i vostri must per una chioma sempre perfetta e scegliendolo tra quelli più amati e in sconto.

La Tangle Teezer per tutti i tipi di capelli

Come la Tangle Teezer Ultimate Detangler, per esempio, una spazzola che si adatta a ogni tipologia di capello, lisci, mossi e ricci, e che si usa indistintamente sia sui capelli bagnati che asciutti. Una spazzola dotata di 325 denti a due livelli, che scivola facilmente tra le ciocche di capelli riducendo la rottura e donando una sensazione lisciante a tutta la chioma, oltre a garantirvi dei capelli immediatamente più brillanti. Una spazzola con setole doppie flessibili e innovative, dall’impugnatura ergonomica e che si può usare anche per facilitare la stesura di balsami, maschere per capelli e prodotti per la cura.

Offerta Tangle Teezer La spazzola che districa i nodi di ogni tipologia di chioma

La spazzola per capelli fini e sottili

La spazzola districante delicata di Tangle Teezer, invece, è una spazzola creata appositamente per i capelli colorati, fini e sottili, che districa la chioma senza tirare i capelli, grazie ai suoi denti morbidi e che vi evitano rotture. Una vera cura per la chioma, anche per quelle più delicate, in grado di donargli forma e un aspetto immediatamente più sano. Le setole di questa spazzola poi, stimolando la circolazione e la crescita dei capelli, minimizzando l’irritazione del cuoio capelluto e rispettandolo a ogni spazzolata.

Offerta Tangle Teezer La spazzola Tangle Teezer ad hoc per i capelli fini, sottili o colorati

Una Tangle Teezer per le vostre extension

Ma Tangle Teezer ha pensato anche a chi ha una chioma provvista di extension. Un prodotto innovativo, realizzato con denti a forma di bottiglia e che si adatta a tutti i tipi di capelli, prendendosi cura delle extension, districando i nodi e garantendo alla chioma una finitura liscia e lucida. I denti lunghi della spazzola, infatti, catturano ogni capello, mentre i denti più corti levigano la cuticola degli stessi, per una lucentezza intensa e un finish delicato, oltre ovviamente a minimizzare la rottura del capello stesso e garantirgli un aspetto più sano.

Offerta Tangle Teezer Un must have per I capelli con le extension

La spazzola per capelli ricci

Ma non è finita qui, perché esiste anche una Tangle Teezer Ultimate Detangler appositamente creata per chi ha i capelli ricci naturali, anche extra definiti come le chiome afro e di tipo 3C o 4C. Una spazzola ampia e delicata che definisce e fortifica i capelli durante l’utilizzo e che non li spezza o danneggia ne da asciutti ne da bagnati. Un tool creato con due livelli di denti che scivolano delicatamente attraverso i nodi, eliminando il rischio di rottura, minimizzando il crespo e definendo la forma dei ricci utilizzo dopo utilizzo. Insomma, una spazzola che ogni chioma riccia dovrebbe provare!

Offerta Tangle Teezer La spazzola da avere se si hanno i capelli ricci o molto ricci

La Tangle Teezer compatta da viaggio

Infine, ecco il modello da avere sempre a portata di mano, compatto e perfetto per i viaggi. Una spazzola Tangle Teezer ventilata, Easy Dry & Go, che dona volume, lucentezza e morbidezza ai capelli, per una piega naturale e impeccabile a tutta la chioma. Una spazzola dal design classico ed ergonomico che presenta 325 denti flessibili e morbidi che scivolano senza nessuno sforzo tra i capelli sia asciutti che bagnati, districando ogni nodo ma senza creare rotture o danni alla chioma. Il modello compatto di Tangle Teezer, che districa e dona una finitura impeccabile ai capelli, ovunque voi siate. Un vero must-have tascabile per questa stagione, da tenere sempre in borsa e portare ovunque.

Offerta Tangle Teezer La spazzola Tangle Teezer compatta da portare ovunque

Tanti modelli ma che garantiscono gli stessi benefici per la chioma, una cura delicata ma estremamente efficace, un aspetto morbido e setoso dei capelli, zero nodi e la sensazione di avere una chioma leggera, liscia e morbidissima in ogni situazione e condizione, da mattina a sera e ovunque sentiate la necessità o la voglia di darvi una bella spazzolata ai capelli.

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