Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La spazzola per districare i capelli, anche da bagnati

L’estate è sinonimo di sole, tuffi e relax, ma per i nostri capelli può trasformarsi in una vera e propria sfida. Tra salsedine, cloro e vento, trovarsi con una chioma piena di nodi dopo una giornata in spiaggia o a bordo vasca è una certezza. Gli esperti del settore sconsigliano normalmente di spazzolare i capelli quando sono bagnati, proprio perché in questo stato risultano molto più fragili, deboli e inclini a spezzarsi. Tuttavia, c’è una soluzione innovativa da infilare subito nella borsa del mare: la Spazzola Districante Scioglinodi di Lily England, in particolare nella splendida e colorata versione “Sirene”, progettata appositamente per scivolare senza sforzo e in totale sicurezza anche sulle chiome umide.

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La spazzola scioglinodi da più di 43mila recensioni

Diventata una delle spazzole districanti più vendute al mondo e celebrata da testate internazionali come il Daily Mail e BuzzFeed, questo accessorio deve il suo successo a un design intelligente e mirato. Il suo segreto risiede nell’azione combinata di oltre 400 setole flessibili che separano delicatamente i grovigli e i nodi anziché tirare o strattonare, aggirando così il rischio di danneggiare il capello bagnato. A questo si aggiunge un’impugnatura ergonomica, studiata per offrire il massimo controllo e la massima comodità durante l’uso, garantendo uno styling liscio, rapido e totalmente indolore. Le indicazioni per l’uso sono semplicissime: basta farla scorrere delicatamente tra i capelli, da bagnati o da asciutti, per vedere i nodi sparire in pochi istanti.

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Proteggere e gestire la propria chioma in estate non è mai stato così semplice

Questo modello universale è stato pensato per, permettendovi di dire addio ai cassetti pieni di spazzole diverse. Si rivela infatti perfetta per capelli fini, spessi, ricci, lisci, naturali e garantisce risultati ottimali persino su extension e parrucche. Agendo con lasia sui capelli asciutti sia su quelli bagnati, si trasforma nel migliore alleato anche per i più piccoli. Chiunque abbia bambini, infatti, conosce bene il dramma della spazzolatura dopo il bagnetto. Grazie a questa spazzola, si potrà dire per sempre addio a lacrime e capricci, rendendo le mattine o i rientri dalla spiaggia dei momenti sereni e facili da gestire.

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A confermare la straordinaria efficacia di questo prodotto non è solo il brand, ma una, che ha generatoI clienti esaltano le sue qualità principali, affermando che la spazzola è di ottima fattura, altamente funzionale e capace di districare perfettamente la chioma senza tirare la cute. Nelle recensioni viene spesso descritta come, estremamente, il tutto coronato da un

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