Può una spazzola sciogliere i nodi e proteggere i capelli dalla rottura? Sì, e le 50mila recensioni lo confermano

Sciogliere i nodi dei capelli senza spezzarli è possibile? Assolutamente sì! E ce lo dimostrano oltre 50mila recensioni ad una spazzola che è diventata virale ed è ormai super iconica. Si tratta della spazzola Tangle Teezer Ultimate Detangler, studiata specificatamente per capelli di qualsiasi tipo, sia asciutti che bagnati.

Anti-rottura e scioglinodi, questa spazzola ha un design con setole a doppio livello. Grazie ai suoi 325 denti a due livelli, scivola tra i capelli bagnati o asciutti facilmente, riducendo la rottura e rendendo la chioma setosa e brillante. Un tool imperdibile sia per i capelli ricci che lisci o mossi, utile per chi ama spazzolare i capelli quando sono umidi, ma anche per chi usa extension o parrucche.

L’impugnatura è ergonomica, mentre le doppie setole flessibili aiutano a lisciare e districare senza provocare rotture. Puoi usarla per applicare meglio maschere o balsamo, ma anche per esfoliare delicatamente il cuoio capelluto, donando una sensazione favolosa senza irritare.

La spazzola funziona e lo dimostrano tantissime recensioni positive che si possono trovare su Amazon. Chi l’ha provata apprezza la sua qualità, la resistenza e la funzionalità. La spazzola inoltre è comodissima da usare e maneggiare grazie all’impugnatura comoda. Infine è versatile ed è facile da pulire. In particolare i clienti apprezzano la capacità di questo tool di pettinare con gentilezza, ma efficacia i capelli ricci.

Districa le ciocche senza tirare o spezzare. Sotto la doccia scivola fra i noti senza provocare dolore o rotture. Le setole sono flessibili, perciò si adattano al movimento e ovviamente non strappano i capelli. Dopo averla usata i ricci appariranno super definiti, morbidi e pronti per lo styling. Il prezzo? Su Amazon la trovi scontata del 33% e la paghi solamente 11,39 euro.

Come spazzolare i capelli per eliminare i nodi e non spezzarli

La spazzola Tangle Teezer Ultimate Detangler è ottima per eliminare i nodi dai capelli senza spezzarli. Per ottenere dei risultati eccellenti inizia spazzolando le punte con delicatezza. Realizza un movimento a spirale, in seguito, risalendo gradualmente e pettinando le lunghezze. Infine arriva alle radici, cercando di essere sempre delicata per stimolare la circolazione sanguigna e le ghiandole sebacee.

Quando spazzolare i capelli? In teoria sarebbe meglio farlo sempre due volte al giorno, ossia la mattina e la sera, impiegando non più di due minuti. Inoltre sarebbe meglio pettinarli prima del lavaggio, per eliminare con facilità i nodi e favorire l’uso dei vari prodotti.

L’importante è scegliere una spazzola che sia efficace, ma che rispetti anche la salute dei capelli. Spazzolali regolarmente per tutelarne la luminosità e la brillantezza, migliorando il volume e l’ossigenazione, ma anche l’idratazione. L’azione della spazzola infatti è particolarmente utile per distribuire gli oli naturali, favorendo la salute dei capelli anche sulle lunghezze.

L’azione meccanica della spazzola inoltre realizza un massaggio che favorisce la microcircolazione sanguigna, andando a migliorare l’ossigenazione del cuoio capelluto, ma soprattutto rendendolo più forte e sano nel tempo.

