Suzuki Jukebox – La notte delle Hit, anticipazioni del 12 settembre: gli ospiti sul palco

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Ansa Antonella Clerici e Clementino conducono "Suzuki Jukebox"

Dopo il debutto di venerdì 11 settembre, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit torna su Rai1 per il secondo appuntamento in diretta dall’Inalpi Arena di Torino. Antonella Clerici e Clementino sono pronti a riportare sul palco grandi voci della musica italiana e internazionale con le loro hit impossibili da dimenticare e ricordi che riaffiorano al primo accordo.

La prima puntata ha già dimostrato qual è la forza del programma: mettere insieme grandi nomi della musica e creare quella strana sensazione di essere davanti a un vecchio lettore mp3. E anche la seconda puntata di questa sera, sabato 12 settembre, promette di fare esattamente questo, con un nuovo gruppo di artisti pronti a riaccendere la memoria.

“Suzuki Jukebox”, gli ospiti della seconda puntata

La seconda serata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit promette di pescare parecchio dalla memoria musicale. Sul palco dell’Inalpi Arena arriva Anna Oxa, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, ma anche Francesco Renga e Mario Biondi.

Sul palco insieme ad Antonella Clerici e Clementino sale anche Gaetano Curreri insieme agli Stadio. Poi il jukebox fa un salto indietro e tira fuori alcuni dei nomi che più di tutti fanno pensare agli anni ’80 e ’90. Gazebo, Sabrina Salerno, Spagna e Paul Young sono pronti a riportare in prima serata le hit che basta sentire per ritrovarsi immediatamente in un’altra epoca. È il bello della nostalgia musicale, dove magari sono passati trent’anni dall’ultima volta che abbiamo ascoltato una certa canzone, ma le parole sembrano avere un posto fisso nella nostra memoria.

E se qualcuno pensava di essersi lasciato alle spalle i tormentoni degli anni Duemila, il programma ospita anche Luca Dirisio, che porta la serata verso una memoria decisamente più recente, quella di chi è cresciuto con le radio, i primi lettori mp3 e le canzoni del Festivalbar.

Per Alberto Bertoli, invece, il palco ha un significato particolare. Figlio di Pierangelo Bertoli, ha seguito le orme del padre dedicandosi alla musica e portando avanti il suo repertorio, ma ha costruito anche un proprio percorso artistico. Un po’ come è successo nella prima serata con Filippo Graziani, anche per lui il palco diventa un’occasione per tenere vivo un legame con una storia musicale di famiglia.

A completare la serata ci sono Erminio Sinni e i Toploader, per una scaletta che, come nella prima puntata, non sembra avere intenzione di scegliere una sola epoca o un solo genere.

Dopo la prima serata, che ha regalato anche momenti più emozionanti e personali, la seconda puntata promette quindi un’altra bella dose di memoria musicale. Perché alla fine il jukebox funziona così: basta scegliere una canzone e, per qualche minuto, ci si ritrova esattamente dove si era quando l’abbiamo ascoltata per la prima volta.

Dove e quando vedere “Suzuki Jukebox”

La seconda puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit va in onda stasera, sabato 12 settembre 2026 su Rai1, in diretta dall’Inalpi Arena di Torino. L’appuntamento è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Alla conduzione tornano Antonella Clerici e Clementino, pronti ad accompagnare il pubblico in questa seconda serata di musica dal vivo, tra grandi successi italiani e internazionali.