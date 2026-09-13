Ascolti tv del 12 settembre, serata in musica: Suzuki Jukebox contro i Pooh

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Antonella Clerici

Tanta musica nella prima serata di sabato 12 settembre: su Rai 1 spazio allo spettacolo musicale con Suzuki Jukebox – La notte delle Hit, evento condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino e trasmesso dall’Inalpi Arena. Musica anche su Canale5, dove è andato in onda Pooh60 – La nostra storia in Arena, lo speciale dall’Arena di Verona dedicato alla lunga carriera della band italiana.

Rai2 ha puntato invece sullo sport con la sfida Grecia-Italia degli Europei di pallavolo maschile, mentre il cinema è stato protagonista su Rai3, che ha proposto Vermiglio, film drammatico del 2024 diretto da Maura Delpero. Su Rete4 l’appuntamento era con la soap La Promessa, mentre Italia1 ha scelto una serata all’insegna dell’avventura con Viaggio nell’isola misteriosa, film con Dwayne Johnson e Josh Hutcherson.

Infine, La7 ha puntato su un classico della saga di James Bond: Mai dire mai, film del 1983 con Sean Connery. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 12 settembre, prima serata: Suzuki Jukebox trionfa

Nella serata di ieri sabato 12 settembre su Rai1 il secondo appuntamento con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit intrattiene 1.672.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale5 la replica di Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena incolla davanti al video 1.311.000 spettatori con uno share del 13.5%.

Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Grecia-Italia è la scelta di 1.512.000 spettatori pari al 10.8%. Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa raduna 785.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Vermiglio raggiunge 561.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 La Promessa totalizza 791.000 spettatori (6.1%).

Su La7 Mai dire mai conquista 335.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 I delitti del BarLume sigla 215.000 spettatori (2.5%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 406.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, i dati del 12 settembre

Su Rai1 l’appuntamento con Affari Tuoi totalizza 3.187.000 spettatori (21.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.253.000 – 22.4%), la puntata de La Ruota della Fortuna arriva a 3.579.000 spettatori e il 24.2%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 748.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 la Cerimonia di Chiusura dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia è scelta da 446.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 Realpolitik raduna 641.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 535.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte.

Su La7 In Onda registra 936.000 spettatori pari al 6.3%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 275.000 spettatori e l’1.9%, mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? conquista 334.000 spettatori (2.3%).

Preserale, i dati del 12 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.749.000 spettatori pari al 18.4%, mentre Reazione a Catena registra 2.569.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.380.000 spettatori (15.7%), mentre Caduta Libera coinvolge 1.775.000 spettatori (16.6%).

Su Rai2 World Athletics Ultimate Championships sigla 488.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 287.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine raggiunge 439.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.691.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rete4 La Promessa interessa 835.000 spettatori (6.3%).

Su Tv8 le prove di Formula 1 registrano 468.000 spettatori con il 5.1%, sul Nove invece Little Big Italy raggiunge 334.000 spettatori e il 3%.