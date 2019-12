Chi è Mikael Bolyos, il marito di Marie Fredriksson

editato in: da

Si chiama Mikael Bolyos il marito di Marie Fredriksson e grande amore della sua vita. Il musicista e compositore è rimasto accanto alla cantante sino alla sua morte, avvenuta a soli 61 anni a causa di un tumore contro cui lottava da ben 17 anni.

Era il 1994 quando Marie e Mikael si giurarono amore eterno. La cantante dei Roxette e il marito però si erano conosciuti molto tempo prima grazie a una passione comune: la musica. Dalla loro unione nel corso degli anni sono nati due figli: Inez Josefin e Oscar Mikael. Marie ha sempre protetto il suo privato e pur lavorando fianco a fianco al marito, ha cercato in ogni modo di tenere lontano dai riflettori la famiglia.

Una vita per la musica quella di Marie Fredriksson che insieme al collega Per Gessle ha dato vita a brani indimenticabili come Listen to Your heart, The Look e It Must have been love, celebre colonna sonora di Pretty Woman. Nel 2002 la diagnosi di un tumore al cervello, il dolore e la voglia di combattere per sopravvivere. Poi le cure, molto forti, e il ritorno sul palco nel 2009 per sentire ancora una volta il calore del pubblico che la amava.

In tutto questo periodo difficile il marito Mikael Bolyos non l’ha mai abbandonata, rimanendo sempre al suo fianco. Nel 2016 la decisione di fermarsi dopo le insistenti richieste dei medici, preoccupati per il suo stato di salute. L’annuncio della morte di Marie Fredriksson ha colto di sorpresa tutti i fan dei Roxette. A ricordarla tanti fan, gli amici più cari, ma soprattutto la famiglia.

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso – hanno scritto il marito e i figli in una dichiarazione pubblicata dal quotidiano svedese Express, esprimendo tutto il loro dolore -. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a seguito della sua malattia”.

Anche il pensiero di Per Gessle è andato al marito di Marie e i suoi figli. “Tutto il mio amore per te e la tua famiglia – ha scritto l’artista del duo Roxette -. Le cose non saranno mai più le stesse”.