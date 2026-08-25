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GettyImages Gigi Hadid sceglie le bleached brows e detta tendenza

Se c’è una regina in grado di trasformare un trend audace in un’ossessione globale, quella è Gigi Hadid. La supermodella è apparsa di recente sfoggiando (di nuovo) il look che fa tremare i puristi del beauty: le bleached brows. Non è una novità assoluta per lei (le aveva già portate con disinvoltura nel 2024) ma la sua ultima apparizione ha riacceso la miccia. Le sopracciglia invisibili sono tornate per restare, e quest’anno Gigi non è affatto l’unica ad aver ceduto al loro fascino magnetico.

Il tutorial per far scomparire le sopracciglia solo con il trucco

Prima di conquistare la quotidianità, l’effetto “sopracciglia cancellate” è stato una dichiarazione di stile assoluta sui red carpet. Se la pioniera incontestata di questa rivoluzione è stata, la scia di seguaci d’élite è lunghissima. Impossibile dimenticare i look alieni ed eleganti sfoggiati in più di un’occasione da, o le trasformazioni edgy di. Il risultato è ipnotico: spalanca lo sguardo, scolpisce gli zigomi e regala un’aria da sfilata istantanea che trasforma completamente i connotati.La tentazione di correre a decolorarle davvero è forte, ma attenzione: bleachare i peli a casa è una scelta drastica, permanente e aggressiva per la pelle dell’arcata. La buona notizia? Esistesenza alcun tipo di rimpianto, camuffandole con il make-up per una serata e cancellando tutto a fine giornata con un semplice dischetto di cotone.

Voglia di stravolgere il tuo stile per una serata speciale senza commettere follie di cui potresti pentirti al risveglio? Far sparire le sopracciglia in perfetto stile Gigi Hadid è un gioco di magia che non richiede né ossigeno né coraggio estremo: basta padroneggiare l’arte del camouflage. Con questa tecnica veloce e a prova di errore, regalare al tuo viso un’aura d’avanguardia da sfilata è questione di pochi minuti.

Neutralizza i toni scuri: preleva un correttore ad alta coprenza (meglio se con sottotono aranciato per annullare i peli scuri) usando uno scovolino pulito. Pettina le sopracciglia al contrario, dalla coda verso l’interno, per avvolgere ogni singolo pelo. Il correttore 16HR Camo Concealer di E.l.f (circa 9€), disponibile in tantissime tonalità, è l’alleato imbattibile per azzerare il colore naturale con un finish opaco.

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Mimetizza la struttura: con un correttore più chiaro del tuo incarnato, pettina i peli nel loro verso naturale. Poi, con una spugnetta da trucco umida, picchietta il prodotto fino a fonderlo con la pelle. Maybelline Fit Me! Concealer (circa 7€), grazie alla sua formula leggera e illuminante, è perfetto da picchiettare con la spugnetta sopra la base aranciata, regalando subito quell’effetto “bionda platino” senza appesantire l’arcata.

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Fissa e opacizza: tampona abbondante cipria impalpabile in polvere libera per eliminare ogni traccia di lucido e sigillare il correttore. Essence All About Matt! Fix & LAST 24h make-up (circa 4€), è ideale per fissare senza alterare le sfumature.

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Definisci il finish: pettina l’arcata con un gel trasparente per dare ordine ed evitare l’effetto gessato. Il pettinino del gel mascara di Kiko Milano è l’ideale per dare la massima definizione.

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