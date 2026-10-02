Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il rossetto di Dakota Johnson è un rosso scuro intenso

Ci sono dei colori che riempiono la stanza e il rosso è uno di questi. Non ha importanza come lo indossiamo, è sempre pronto ad attirare l’attenzione su di sé e su di noi. Quando poi lo sfoggiamo sulle labbra, cattura immediatamente tutti gli sguardi. Questo è quello che è successo a Dakota Johnson, che alla première newyorkese di Verity ha scelto di sfoggiare il rossetto rosso, lasciando il resto del trucco molto più leggero, quasi un make-up no make-up. Una scelta ben studiata perché l’attrice non si è fatta ammaliare da un semplice rosso, ma da una nuance scura, profonda, sensuale che questo autunno porterà le labbra al centro della scena.

Le labbra tornano a essere protagoniste del make-up con il rossetto rosso

Per mesi siamo andate alla ricerca di rossetti nude e di tecniche che rendessero quanto più naturali le nostre labbra, ma Dakota Johnson ci ha fatto capire che non c’è nulla di male nel mettere il trucco labbra al centro del make-up, usando una delle nuance più femminile che ci sia, adattandola ai mesi che stanno per arrivare.

I rossi vivaci e aranciati che alcune di noi hanno sfoggiato questa estate – ignorando le tendenze che volevano le labbra nude – è arrivato il momento di metterli da parte e di pensare a una sfumatura che, appena stesa sulle labbra, ci faccia sentire tutto il calore dell’autunno. Il rosso profondo è la tonalità capace di trasmetterci questa sensazione perché ha una serie di vantaggi.

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Prima di tutto questa nuance così intensa ha al suo interno diverse sfumature, come il ciliegia scuro, il bordeaux o il borgogna, che da sole rendono le labbra protagoniste.

L’altro aspetto positivo del rossetto rosso scuro è che dialoga perfettamente con gli altri colori di stagione. È abbastanza ricco da funzionare con il nero e il marrone, ma è anche talmente caldo che va a supportare colori neutri come il beige, il caramello o il crema.

Altra caratteristica non da poco: può essere indossato tutto il giorno. Con jeans e pullover rende più grintoso il look da giorno, indossato con un abito elegante rende l’outfit femminile e sensuale.

Il rossetto rosso per labbra in primo piano

Prendendo ispirazione dal look di Dakota Johnson alla première di Verity, ci è venuta voglia di indossare anche noi un rossetto rosso e online possiamo trovare tutte le sfumature intense e profonde che metteranno le nostre labbra in primo piano con un semplice gesto.

Iniziamo con una tinta labbra, che proprio per la sua natura, una volta indossata ci accompagnerà tutto il giorno. Tra le più apprezzate del web c’è Maybelline New York nella nuance Exhilarator che, con la sua formula pigmentata ma ultra leggera, resiste all’acqua e alle sbavature senza seccare le labbra.

Offerta Maybelline New York Tinta labbra a lunga durata Exhilarator

Una texture cremosa e un colore intenso: tutto questo è Kiko Smart Fusion Lipstick Cherry Red. Il rossetto ricco ha un’applicazione ultra scorrevole ad alta coprenza e la formula nutriente assicura una sensazione di comfort.

L’Oreal Paris, invece, ci regala Infaillible Matte Resistance un rossetto liquido ad alto impatto. La nuance True Romance offre un colore intenso già dalla prima passata. La presenza dell’acido ialuronico, poi rimpolpa e rende le labbra più levigate.

L'Oréal Paris Rossetto liquido True Romance

La formula cremosa fa sì che una volta applicato, il rossetto Lasting Finish Matte di Rimmel si fonda con le labbra, per un risultato definito e modellato, completato da un finish opaco.

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e.l.f. Cosmetics O Face Satin Lipstick, invece, ha deciso di realizzare un rossetto a lunga tenuta, formulato con squalano ed estratto di jojoba, per una sensazione leggera sulle labbra.

e.l.f. O Face Satin Rossetto lunga tenuta Do Not Disturb

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