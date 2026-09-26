Un piccolo gesto che ho aggiunto alla mia haircare routine quando i capelli hanno iniziato ad apparire più fragili e che ha cambiato definitivamente la mia chioma

iStock Il balsamo anti-rottura ha reso i miei capelli più sani

Ci sono dei periodi in cui i capelli appaiono molto più deboli e a me succede sempre a fine estate. Complice il sole e i trattamenti, da fine agosto in poi le punte diventano più secche, nei casi migliori mi trovo a “combattere” con nodi e capelli che non vogliono districarsi, in quelli peggiori si spezzano con una semplice passata di spazzola. È proprio in questi momenti che inizio la mia ricerca di prodotti da inserire nella haircare routine. Ultimamente ho testato il balsamo Anti-rottura di Yves Rocher che, in base alle promesse, si prende cura dei capelli danneggiati.

Yves Rocher Balsamo anti-rottura Il balsamo che si prende cura dei capelli danneggiati

Il balsamo dalla texture cremosa

La prima impressione che ho avuto usando il balsamo Anti-rottura di Yves Rocher è stata quella di avere a che fare con un prodotto pratico, che raggiunge l’obiettivo promesso senza fronzoli. A convincermi principalmente è stata la sua formula a base di Fitoestratto di Cynara di Bretagna, Cheratina Vegetale, burro di karité e olio di jojoba, tutti ingredienti (soprattutto gli ultimi due) che ho incontrato in altri prodotti per i capelli e che mi hanno sempre soddisfatto per il loro effetto nutriente.

Yves Rocher Balsamo anti-rottura Il balsamo che si prende cura dei capelli danneggiati

Anche il balsamo di Yves Rocher non si è smentito, e a darmi ragione è la sua texture cremosa che, una volta applicata sui capelli, è come se li avvolgesse per agire sul fusto. Un aspetto che, in alcuni casi, potrebbe risultare controproducente, perché il rischio di appesantire la chioma è dietro l’angolo. Beh, il balsamo Anti-rottura nonostante abbia ingredienti molto ricchi, non mi ha lasciato questa sensazione. Al contrario, non ho trovato difficoltà nel rimuoverlo, è bastato un semplice risciacquo e del balsamo sui capelli non c’era traccia, ma ha comunque lasciato i capelli molto più morbidi ed elastici. Anzi, devo dire che dopo un paio di volte che l’ho usato, i capelli erano facili da pettinare e si districavano senza spezzarsi.

Il balsamo che non impatta sulla mia haircare routine

A prescindere dal periodo dell’anno, mi prendo molta cura dei capelli, quindi ho una haircare routine molto ricca e non avevo voglia di inserire un altro prodotto che mi portasse via tempo o che, comunque, stravolgesse totalmente la mia routine.

Il balsamo Anti-rottura di Yves Rocher rispecchia in pieno le mie necessità perché si inserisce facilmente nelle mie abitudini. Infatti, non è un trattamento per cui devo ritagliarmi del tempo extra, ma un prodotto da usare regolarmente dopo lo shampoo. Il suo punto di forza è che, una volta applicato basta un minuto di posa per far agire gli ingredienti e poi non devo fare altro che risciacquare: i risultati, come anticipato, sono tangibili fin da subito. Questo vuol dire che posso usarlo con costanza ogni volta che lavo i capelli, in modo da beneficiare con costanza dei suoi effetti.

Yves Rocher Balsamo anti-rottura Il balsamo che si prende cura dei capelli danneggiati

Personalmente trovo il balsamo Anti-rottura di Yves Rocher un prodotto molto valido, ma ovviamente è sempre un balsamo e bisogna considerarlo come tale. È un trattamento ben diverso dalla maschera o da un siero capelli perché non è intensivo, ma comunque ha i suoi benefici che lo hanno reso il mio “mai più senza”. È un balsamo da avere sempre nella haircare routine perché è capace di tamponare giorno dopo giorno i danni causati da trattamenti o dal calore, ma anche di funzionare come salva-chioma preventivo per evitare la formazione di nodi o punte secche.

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