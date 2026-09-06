Amazon La maschera spray ristruttura e dona lucentezza ai capelli

Gli amanti dell’estate non vedono l’ora di trascorrere le giornate al sole, preferibilmente in riva al mare alternando un bel tuffo in acqua alla pelle e ai capelli che si asciugano naturalmente al sole. Se ami l’estate sei consapevole che anche se riduci al minimo l’utilizzo di tool e alte temperature al rientro in città dovrai comunque fare i conti con capelli secchi e sfibrati. In questo caso la colpa non è di asciugacapelli o piastre, ma del sole e della salsedine. La prima cosa da fare dopo aver disfatto le valigie è andare alla ricerca di una maschera idratante e riparatrice. Ebbene visto che siamo tutte sulla stessa barca, ci siamo messe alla ricerca di un prodotto che va ad agire direttamente sui danni causati dalla bella stagione e abbiamo trovato una maschera Soulstruck di amika portentosa nella formula e nell’applicazione. A differenza di quelle che utilizziamo di solito nella nostra haircare routine, questa non è contenuta in un vasetto, ma in una bottiglietta, perché è una maschera spray.

amika Soulstruck Maschera capelli spray

La maschera per capelli spray per chi ha poco tempo

I prodotti leave-in sono apparsi in sordina e ora stanno conquistando una fetta sempre più consistente della nostra beauty routine (che si tratti di pelle o capelli). Se l’idea di usare prodotti senza risciacquo ci ha fatto storcere il naso per il timore di lasciare una patina untuosa soprattutto sui capelli, la maschera Soulstruck di amika in spray smentisce tutti questi timori. Anzi è soluzione perfetta se al rientro dalle vacanze non hai molto tempo da dedicare alla chioma, ma non vogliamo rinunciarci perché non serve lavare i capelli per usarla. Basta agitare il flacone e spruzzare in modo uniforme la maschera su tutte le lunghezze. Aspetta qualche secondo e distribuiscila massaggiandola con le mani o con un pettine e i capelli appariranno immediatamente più morbidi. La formula leggera si assorbe rapidamente ed è la soluzione per dare un boost di idratazione alla chioma tra un lavaggio e l’altro. Usandola frequentemente ridurrai il rischio di rottura dei capelli e la formazione delle doppie punte.

amika Soulstruck Maschera capelli spray

Ingredienti naturali adatti a tutte le tipologie di capelli

La maschera spray Soulstruck di amika proprio perché non appesantisce i capelli e si assorbe facilmente è ideale per tutti i tipi di chioma adattandosi tanto alla texture sottile quanto a quella spessa, ma va bene anche se hai i capelli mossi, ricci o mossi. Praticamente non ci sono limiti e a renderlo possibile è la presenza di ingredienti naturali come la proteina vegana di seta che rinforza i capelli dandogli corpo. Non è da meno l’olivello spinoso che con le sue vitamine e gli antiossidanti riesce a ricostruire il fusto dei capelli in profondità.

amika Soulstruck e Soulfood per una routine completa

I capelli al ritorno dal mare appaiono molto secchi, anche se la maschera amika Soulstruck ha un effetto ristrutturante, per avere una routine completa ti consigliamo di aggiungere alla tua routine di bellezza la maschera Soulfood sempre di amika. Ultra ricca e nutriente è la classica maschera da applicare dopo lo shampoo e che va a dissetare i capelli bisognosi di idratazione dopo l’estate. La presenza al suo interno di olio di jojoba, vitamine e acidi grassi dà alla chioma tutto quello di cui ha bisogno per tornare a splendere come prima della bella stagione.

amika Soulfood Maschera capelli nutriente

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