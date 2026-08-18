Profuma, illumina e dona massima morbidezza alla chioma, il mirale mist di Sunsilk è il profumo per capelli che sublima la chioma da avere ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock La mist per capellli che aspettavate è finalmente in sconto

E se poteste avere dei capelli lucenti, morbidi e profumati con un solo prodotto che li sublima e li avvolge con una fragranza unica e indimenticabile per chiunque la senta? Beh, sappiate che grazie allo sconto in atto in questo momento potete avere tutto questo a un prezzo piccolissimo, grazie alla miracle mist di Sunsilk, il prodotto must have per una chioma che non passa inosservata e che profuma di buono dalla radice alle punte.

Offerta Sunsilk La mist per capelli che sublima la chioma

La mist miracolosa di Sunsilk è la nostra crush estiva

Miracle Mist Rosè Crush, infatti, non è solo un profumo per capelli, ma è un vero e proprio trattamento, due in uno, che agisce per il benessere della chioma e per garantirle massimo fascino e bellezza con un tocco di profumo avvolgente e delicato allo stesso tempo, ma che senza dubbio non si fa dimenticare.

Una mist per capelli che profuma di rosa, vaniglia e orchidea, come un bouquet avvolgente che inonda ogni centimetro dei vostri capelli, donandogli il profumo delicato delle rose e quello inebriante della vaniglia, finendo con delle note super femminili e raffinate come quelle dell’orchidea.

Perché avere questo profumo per capelli unico

Un prodotto di cui i vostri capelli non potranno più fare a meno, una formulazione leggera, pensata per avvolgere i capelli con una fragranza irresistibile, lasciandoli morbidi, setosi, lucenti e piacevolmente profumati durante tutta la giornata.

Una mist per capelli pensata per donare un tocco di fascino in più alla chioma, ma anche per rivitalizzare i capelli tra uno shampoo e l’altro, con una profumazione che li rende unici e bellissimi con il minimo sforzo ma con la massima resa possibile.

Oltre a profumare la chioma, poi, la mist di Sunsilk, Miracle Mist Rosè crush, agisce anche con un effetto anti crespo, aiutando la chioma a liberarsi istantaneamente di questo fastidioso effetto e a mantenere i capelli disciplinati anche in presenza di umidità. Come dire, il prodotto ideale da avere in estate sempre a portata di mano e di chioma.

Un trattamento sublimante, anti crespo, districante e che dona massima morbidezza e lucentezza alla chioma, in tutta la sua lunghezza, oltre a garantirle una delicata profumazione che dura per tutto il giorno, proprio come farebbe un classico profumo.

Offerta Sunsilk La mist per capelli che sublima la chioma

Come si utilizza la miracle mist di Sunsilk

Una vera coccola per la chioma, un trattamento di benessere e di bellezza tutto in uno, e che trovate adesso in sconto, per garantire ai vostri capelli la cura e le attenzioni massime ma con un gesto piccolissimo.

Per usare correttamente la mist di Sunsilk, dovrete semplicemente vaporizzare il profumo per capelli sulla chioma prima dello styling oppure durante il giorno quando avete voglia di donare un boost di fascino, luminosità e setosità ai capelli.

Insomma, non ci sono davvero scuse per non avere la mist di Sunsilk già a portata di mano e donare ai vostri capelli quel tocco di magia che solo questo trattamento miracoloso sa donare (e tutto in sconto adesso).

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