Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Con il sole e la salsedine i mari hanno bisogno di un trattamento d'urto

L’estate è il periodo dell’anno in cui ci concediamo una pausa dividendoci tra mare e giornate al sole e se per la nostra pelle e il nostro corpo è un toccasana, per i capelli è il periodo più difficile da affrontare. Sole, salsedine e sabbia rappresentano uno stress costante che nonostante un’attenta haircare routine degna di un professionista li lascia immancabilmente secchi e rovinati.

Una volta tornate a casa quindi è il momento di prendere la situazione in mano e correre ai ripari con un piano d’azione neanche così complesso. Bastano 3 step e i prodotti giusti per tornare ad accarezzare una chioma morbida e sana. Quando parliamo di prodotti giusti, ghd è il nostro punto di riferimento perché è pensato da esperti del settore, quindi è come avere professionisti direttamente a casa.

Primo step: prenditi cura dei capelli anche da bagnati

I capelli bagnati sono molto più delicati e quindi vanno trattati con le dovute accortezze. Questo diventa fondamentale se ci troviamo davanti a una chioma rovinata da mare e sole. Anche se ormai sappiamo che per farla ritornare come prima abbiamo bisogno di introdurre nella haircare routine shampoo, balsamo o maschere nutrienti a volte tralasciamo un particolare: la spazzola.

In questa fase di ristrutturazione in particolare, ma in qualsiasi momento dell’anno in generale, non possiamo affidarci a un pettine qualsiasi, dobbiamo scegliere una spazzola che non rovini i capelli. ghd The All-Rounder Paddle Brush è realizzata con setole resistenti e flessibili che districano, ma non spezzano i capelli. Usata nella fase del pre-styling i capelli avranno un finish lucente e dirai addio all’effetto antistatico.

Offerta ghd The All-Rounder Spazzola piatta professionale antistatica

Secondo step: il phon si deve prendere cura dei capelli

La seconda fase del trattamento ristrutturante forse è anche la più importante perché si tratta di andare a sottoporre ad alte temperature un capello già stressato. Fortunatamente i phon di ghd hanno pensato anche a questo perché hanno sviluppato la tecnologia halo che avvolge i capelli costantemente in un flusso di aria calda e fredda: queste, nel momento in cui si incontrano mantengono la temperatura costante e sotto controllo. Sfruttando la potenza dei phon ghd, avrai in poco tempo capelli asciutti e senza l’effetto crespo grazie alla tecnologia agli ioni.

Offerta ghd Air Asciugacapelli tecnologia ionica

Offerta ghd helios Asciugacapelli professionale

Terzo step: proteggi i capelli prima dello styling

Non basta scegliere solo il phon che rispetta i capelli, questi comunque devono essere protetti dalle alte temperature e per farlo i prodotti di pre-styling leave-in non mancano. Anzi ghd ha introdotto una nuova gamma di trattamenti: Rehab – sia in crema che in spray – a differenza degli altri si attivano proprio con il calore. Non devi fare altro che applicare il prodotto e senza tempi di posa iniziare ad asciugare: le cuticole verranno sigillate e la chioma apparirà immediatamente più forte, liscia, senza effetto crespo.



Offerta ghd Dry Hair Nourisher Trattamento idratante

senza risciacquo

Offerta ghd Fine Hair Thickener Trattamento ispessente

senza risciacquo

Poi se vuoi avere una protezione extra soprattutto se rifinisci la piega con la piastra (quella di ghd con il controllo della temperatura è un must) nella tua haircare routine deve esserci assolutamente il termorpotettore. Bodyguard di ghd, pensato anche per i capelli colorati previene il sollevamento delle cuticole e riveste il fusto del capello con una pellicola termica che mantiene la chioma forte e sana.

Offerta ghd Bodyguard Termoprotettore per capelli colorati

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale