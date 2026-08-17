Capelli rovinati dal sole e dal mare? Ripara il danno adesso con 3 step dall’azione d’urto

I capelli rovinati da sole e mare torneranno a splendere con questa haircare routine che dona un boost di idratazione extra

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

4 min di lettura

Capelli rovinati dal sole e dal mare? Ripara il danno adesso con 3 step dall’azione d’urto
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Con il sole e la salsedine i mari hanno bisogno di un trattamento d'urto

L’estate è il periodo dell’anno in cui ci concediamo una pausa dividendoci tra mare e giornate al sole e se per la nostra pelle e il nostro corpo è un toccasana, per i capelli è il periodo più difficile da affrontare. Sole, salsedine e sabbia rappresentano uno stress costante che nonostante un’attenta haircare routine degna di un professionista li lascia immancabilmente secchi e rovinati.

Una volta tornate a casa quindi è il momento di prendere la situazione in mano e correre ai ripari con un piano d’azione neanche così complesso. Bastano 3 step e i prodotti giusti per tornare ad accarezzare una chioma morbida e sana. Quando parliamo di prodotti giusti, ghd è il nostro punto di riferimento perché è pensato da esperti del settore, quindi è come avere professionisti direttamente a casa.

Primo step: prenditi cura dei capelli anche da bagnati

I capelli bagnati sono molto più delicati e quindi vanno trattati con le dovute accortezze. Questo diventa fondamentale se ci troviamo davanti a una chioma rovinata da mare e sole. Anche se ormai sappiamo che per farla ritornare come prima abbiamo bisogno di introdurre nella haircare routine shampoo, balsamo o maschere nutrienti a volte tralasciamo un particolare: la spazzola.

In questa fase di ristrutturazione in particolare, ma in qualsiasi momento dell’anno in generale, non possiamo affidarci a un pettine qualsiasi, dobbiamo scegliere una spazzola che non rovini i capelli. ghd The All-Rounder Paddle Brush è realizzata con setole resistenti e flessibili che districano, ma non spezzano i capelli. Usata nella fase del pre-styling i capelli avranno un finish lucente e dirai addio all’effetto antistatico.

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Secondo step: il phon si deve prendere cura dei capelli

La seconda fase del trattamento ristrutturante forse è anche la più importante perché si tratta di andare a sottoporre ad alte temperature un capello già stressato. Fortunatamente i phon di ghd hanno pensato anche a questo perché hanno sviluppato la tecnologia halo che avvolge i capelli costantemente in un flusso di aria calda e fredda: queste, nel momento in cui si incontrano mantengono la temperatura costante e sotto controllo. Sfruttando la potenza dei phon ghd, avrai in poco tempo capelli asciutti e senza l’effetto crespo grazie alla tecnologia agli ioni.

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Terzo step: proteggi i capelli prima dello styling

Non basta scegliere solo il phon che rispetta i capelli, questi comunque devono essere protetti dalle alte temperature e per farlo i prodotti di pre-styling leave-in non mancano. Anzi ghd ha introdotto una nuova gamma di trattamenti: Rehab – sia in crema che in spray – a differenza degli altri si attivano proprio con il calore. Non devi fare altro che applicare il prodotto e senza tempi di posa iniziare ad asciugare: le cuticole verranno sigillate e la chioma apparirà immediatamente più forte, liscia, senza effetto crespo.

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Poi se vuoi avere una protezione extra soprattutto se rifinisci la piega con la piastra (quella di ghd con il controllo della temperatura è un must) nella tua haircare routine deve esserci assolutamente il termorpotettore. Bodyguard di ghd, pensato anche per i capelli colorati previene il sollevamento delle cuticole e riveste il fusto del capello con una pellicola termica che mantiene la chioma forte e sana.

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