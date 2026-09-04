Amazon ghd Helios è l'asciugacapelli che renderà la tua chioma più sana

Le vacanze al mare sono il modo per ricaricare le energie dopo un anno di lavoro. Infatti sono molti gli esperti che consigliano di fare un bel carico di vitamina D e di concederci qualche tuffo in mare o in piscina. Tornati a casa però, dobbiamo fare i conti con i nostri capelli, che a differenza del morale e del corpo risentono particolarmente del sole e dell’acqua salata del mare o di quella della piscina con il cloro. A settembre immancabilmente i capelli appaiono secchi, spezzati, praticamente bisognosi di un taglio drastico dal parrucchiere.

Se l’idea di cambiare look non ti piace, allora devi rimediare in un altro modo. Ovviamente con una haircare routine nutriente, ma anche munendoti di un phon che coccolerà la chioma al rientro dalle vacanze e durante tutto l’anno. Il brand ghd ha l’asciugacapelli professionale e il prezzo che stavi cercando. Su Amazon, uno dei tool di punta del marchio britannico, il ghd Helios è oggi in offerta ed è pronto a prendersi cura dei tuoi capelli da subito.

Offerta ghd Helios Asciugacapelli con tecnologia Aeroprecis

Come ghd Helios si prende cura dei tuoi capelli

Qualsiasi tool di ghd è stato realizzato da professionisti del settore e ingegneri, il che dà vita ad apparecchi che mettono i capelli al primo posto. L’asciugacapelli ghd Helios lo fa ancora meglio perché è dotato della tecnologia Aeroprecis unica nel suo genere. Il phon al suo interno ha una combinazione di quattro elementi super avanzati che sono stati progettati e inseriti all’interno dell’apparecchio per indirizzare e concentrare il flusso d’aria in modo che l’asciugatura sia più precisa e uniforme. Per potenziare gli effetti della tecnologia Aeroprecis ti consigliamo di aggiungere il beccuccio di precisione che permette di controllare ulteriormente il flusso d’aria. Durante lo styling si traduce nella possibilità di avere un controllo della piega sulle singole ciocche quindi una minore esposizione alle alte temperature proteggendo la chioma dai danni che potrebbero derivare.

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Capelli più morbidi con la tecnologia agli ioni

Al rientro dalle vacanze i capelli sono secchi e danneggiati e di conseguenza appaiono anche molto più crespi. Il phon ghd Helios agli ioni elimina questo antiestetico effetto e nello stesso tempo si prende cura della chioma. La tecnologia agli ioni emette appunto degli ioni negativi insieme al flusso d’aria che va a scomporre le molecole d’acqua per velocizzare l’asciugatura. In questo modo i capelli saranno asciugati molto più velocemente rispetto ai tradizionali phon e nel giro di alcune settimane appariranno molto più morbidi. La combo della tecnologia agli ioni e di quella Aeroprecis infatti è stata pensata per limitare il tempo di esposizione dei capelli al calore e quindi non andare a ridurre ulteriormente l’acqua presente nel fusto.

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Se a questo aggiungi che ghd ha il controllo della temperatura e della velocità puoi decidere personalmente quella indicata ai tuoi capelli e metterli al riparo ulteriormente dal calore, senza sacrificare lo stylng. Il beccuccio di precisione e il getto d’aria fredda facilitano la piega e la rendono più duratura così non sei costretta a continui ritocchi e i tuoi capelli ti ringrazieranno.

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