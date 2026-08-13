Tutti parlano di ghd, nonostante la grande e valida concorrenza, come una delle piastre migliori in commercio da oltre un decennio. Ma fa veramente quello che promette? La risposta è sì e ti spiego il perché

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Amazon ghd Original, recensione della piastra iconica in offerta su Amazon

Ho investito in ghd, impossibile non farlo quando ogni giorno vivi un hair drama a causa di capelli spessi, doppi e crespi che, senza trattamenti e pieghe frequenti, non stanno su neanche con le più disparate e infinite preghiere divine. La mia scelta, dettata da un bisogno ben specifico, è caduta su un grande classico: la piastra per capelli professionale ghd Original con tecnologia in ceramica single zone e lamelle con rivestimento glossy per un finish luminoso.

Il mio obiettivo era chiaro sin dall’inizio: trovare un tool, e uno soltanto, capace di garantirmi una piega liscia in grado di durare tutto il giorno, e possibilmente in maniera decente. E sì, questa piastra ci è riuscita, e non solo, perché mi ha permesso anche di ottenere le tanto desiderate beach waves e anche qualche piega messy al bisogno.

Perché te ne parlo oggi è presto detto: su Amazon la piastra ghd è al minimo storico. Con uno sconto del 36%, l’offerta ti permette di risparmiare circa 80 euro sul prezzo consigliato e vista la mia esperienza ti confermo che questo è il miglior investimento dell’estate.

Piastra capelli ghd Original La piastra per capelli iconica è al miglior prezzo di sempre

ghd Original: la piastra professionale per tutti i tipi di capelli è al miglior prezzo di sempre

L’iconica piastra ghd Original, forse, non ha bisogno di presentazioni perché da anni domina le classifiche dei tool più venduti per capelli. Si tratta davvero di una garanzia in fatto di styling, e quello che più ci piace (a me e a tutte le persone che l’hanno acquistata) è che davvero è adatta a tutti i tipi di capelli. Per i miei, che sono trattati, crespi e tanti, ma anche per quelli più fini e con poco volume. Ed è perfetta anche per chi ha la chioma molto mossa e vuole una piega liscia e glossy. Quale occasione migliore, se non quella di un prezzo al minimo storico, per provarla?

Piastra capelli ghd Original La piastra per capelli iconica è al miglior prezzo di sempre

Quello che più viene apprezzato è il risultato finale, certo, ma anche come questo viene raggiunto. La ghd Original, lanciata ormai nel lontano 2001, è dotata della tecnologia single zone che garantisce una distribuzione uniforme del calore. Questo si traduce in una protezione extra dai danni provocati dal calore sui capelli. Motivo per cui la temperatura stessa della piastra è fissata a 185 gradi, una temperatura che protegge il capello e garantisce la durata della piega.

Cos’altro ci piace? La morbidezza della chioma, garantita dalla tecnologia di riscaldamento in ceramica a zona singola, e le lamelle con rivestimento glossy per avere capelli lucidi, brillanti e setosi con una sola passata.

Come (e quando) usare la piastra ghd original

La piastra ghd Original è utilizzata soprattutto per pieghe lisce e durature, ma vi sorprenderà scoprire anche i suoi altri utilizzi. Con questo tool, infatti, è possibile realizzare in poco tempo e in maniera semplicissima anche le tanto amate beach waves. E per chi vuole osare un po’ di più è possibile creare anche di ricci più definiti, ma sempre dal risultato morbido e naturale.

E per uno styling completo, che non ha nulla da invidiare a quello fatto in salone, il consiglio è quello di abbinare all’utilizzo della piastra il ghd bodyguard, il miglior spray termoprotettore che ho provato, e che è diventato best seller su Amazon.

Offerta ghd bodyguard Lo spray termoprotettore di ghd da usare con la piastra