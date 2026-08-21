Rapido, leggero e dalle performance professionali, il phon ghd Helios è quasi a metà prezzo e questo è il momento giusto per averlo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Rapido e professionale, ghd Helios è scontato proprio adesso

Dopo l’estate, e in generale quando si torna alla vita di sempre dopo una bella vacanza al mare, la prima cosa che si nota è quanto la chioma abbia risentito di tutti gli agenti esterni che contribuiscono a farci amare questa stagione ma che non fanno bene al benessere dei capelli. Sole, mare, sale, sabbia e il cloro delle piscine, tutti fattori che compromettono la salute e la luminosità dei capelli. Ma ecco che con i tool giusti si può sanare la situazione, riportando la chioma alla sua naturale bellezza. Strumenti come ghd Helios, l’asciugacapelli amatissimo del brand e che trovate adesso quasi alla metà del suo prezzo originale, insomma, un vero affare che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Offerta ghd Helios Il phon professionale da avere adesso

ghd Helios, l’asciugacapelli professionale da avere adesso

Un phon che non solo è amatissimo da chi già lo utilizza ma che è anche ambitissimo da chi ancora non ce l’ha, e questo è davvero il momento migliore per averlo. Un tool che non ha bisogno di presentazioni e che rientra nella lista dei must have per prendersi cura dei propri capelli in modo mirato, professionale ma direttamente a casa vostra, per fare davvero la differenza sulla salute e bellezza della nostra chioma.

Il phon ghd Helios, infatti, svolge un’azione è molto più mirata e attenta sulla chioma rispetto a un asciugacapelli classico, grazie agli studi eseguiti dal team ghd per garantire il massimo della resa e della performance a ogni utilizzo. Un phon che riduce in modo drastico il tempo di asciugatura della chioma, rendendola immediatamente più morbida, lucente e sana, anche alla vista.

Come si prende cura della chioma

Un tool integrato dall’avanzata tecnologia Areoprecis, oltre a quella ionica che elimina all’istante l’effetto crespo che si può generare sulla chioma, e che insieme al beccuccio professionale in dotazione, vi permette di indirizzare il flusso d’aria di ghd Helios in modo concentrato e uniforme su tutta la lunghezza dei capelli, agendo in modo mirato per il benessere della chioma e per garantirle uno styling impeccabile.

Ma non solo, perché questo tool professionale è anche dotato di un sistema acustico su misura, che vi permette di utilizzarlo con bassissimi livelli di rumorosità, proprio come un soffio di vento. Un asciugacapelli ergonomico, leggero, facile da usare, comodo da maneggiare e da portare con sé ovunque, godendo sempre di un risultato impeccabile e donando alla chioma un boost di benessere immediato fin dal primo utilizzo.

Offerta ghd Helios Il phon professionale da avere adesso

Come usarlo

Un phon leggero e pratico, perfetto anche per chi non ha una buona manualità grazie alla sua forma ergonomica, e che permette di essere usato anche dalle persone mancine, assicurando a chiunque massimo controllo durante lo styling e una grandissima flessibilità grazie al cavo di ben 3 metri di cui è dotato.

Insomma, ghd Helios non è solo un phon che asciuga la chioma molto rapidamente, eliminando l’effetto crespo e prendendosi cura dei capelli, è anche un tool professionale che dona più lucentezza e morbidezza alla chioma come un trattamento dal vostro hair styling di fiducia, e tutto a un prezzo ribassato di cui approfittare adesso.

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