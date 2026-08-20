Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Francesco Chiofalo

Si torna preoccuparsi del ragno violino, l’aracnide tra i più pericolosi presenti in Italia. A parlarne è Francesco Chiofalo, che proprio a causa di due morsi di ragno violino è stato costretto a una corsa al pronto soccorso. “La mia estate è finita” racconta su Instagram l’ex di Temptation Island, mostrando le brutte ferite rimaste sulle gambe e che dovranno essere “tenute sotto controllo”.

La corsa in ospedale di Francesco Chiofalo

Stavolta Francesco Chiofalo non si trova in ospedale per l’ennessimo intervento di chirurgia estetica, il soggiorno nella struttura sanitaria è stato imprevisto e decisamente non desiderato. “Peggio di così non poteva andare… È finita la mia estate…”: ha scritto in una storia Instagram che lo mostra nelle corsie del pronto soccorso.

Poco dopo, sul suo profilo social, il 37enne noto per la partecipazione a Temptation Island ha spiegato la causa del ricovero. “Sono stato morso a tutte e due le gambe dal ragno violino… Per questo sono finito al pronto soccorso…”. Con le corrette cure mediche, la situazione si è stabilizzata, ma resta la paura e la necessità di ulteriori accertamenti.

“Per ora sembra che io stia meglio, – ha raccontato Chiofalo detto Lenticchio – anche se le ferite generate dal morso del ragno non sono guarite anzi sono piuttosto brutte e devono essere tenute sotto osservazione…”.

Il morso del ragno violino

Cogliendo l’occasione “per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto preoccupate per inviarmi un messaggio di supporto…Grazie davvero…”, Chiofalo ha promesso di raccontare ai propri, numerosissimi (si supera il milione e 8 di follower), “tutto quello che è successo nel dettaglio e cosa fare qualora vi troviate nella mia stessa situazione”.

Fa bene l’influencer a mettere in guardia sul morso dell’insetto, perché si tratta di una delle due specie autoctone in Italia il cui morso ha una rilevanza medica – l’altra è la cosiddetta vedova nera mediterranea. Seppur nella maggior parte dei casi il veleno rilasciato dal ragno non comporti grave conseguenze, a volte i morsi possono essere causa di arrossamento, gonfiore e prurito.

Nei casi più gravi, come quello di Francesco Chiofalo, la ferita può trasformarsi anche in una vera e propria lesione con reazioni emorragiche o necrotiche. Fare ciò che ha fatto l’influencer capitolino è la scelta più saggia: appena si notano ferite anomali, o che non sembrano rimarginarsi a dovere, è sempre bene ricorrere al più presto a un consulto medico.

Si torna a parlare di Lenticchio

La prima volta che l’Italia intera ebbe il piacere di conoscere Francesco Chiofalo fu nel 2017, quando partecipò come concorrente a Temptation Island assieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. Non trovato posto in tv, Lenticchio ha iniziato a costruire la propria strada sui social, diventando uno tra gli influencer più seguiti d’Italia.

Di lui si è parlato in particolare nel 2024, quando scelse di sottoporsi a un intervento di cheratopigmentazione per modificare il colore degli occhi, e passare da un marrone scuro a un azzurro allucinato. In seguito pensò di ricorrere all’operazione in grado di allungare di qualche centimentro gli arti inferiori, ma rinunciò spaventato dalla complessità della procedura e al doloroso decorso post-operatorio.