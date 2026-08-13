Francesco Gabbani rompe il silenzio dopo il malore sul palco: come sta

Francesco Gabbani si è sentito male durante un concerto a Letojanni, ma ha voluto tranquillizzare i fan e ringraziare tutti con un video social

IPA Francesco Gabbani

Sono stati momenti di paura per i fan di Francesco Gabbani, ma per fortuna il malore che ha colpito il cantante sul palco del concerto a Letojanni (in provincia di Messina) non è stato grave. “Eccomi qua, sono vivo” dice l’artista in una storia Instagram per spiegare cosa è successo e per ringraziare chi l’ha soccorso e chi gli ha dimostrato affetto. Solo una debolezza passeggera insomma, probabilmente legata al caldo, che non gli impedirà di tenere fede a tutti i suoi prossimi impegni (compreso quello di tornare tra pochissimo dietro il tavolo dei giudici a X-Factor).

Il malore sul palco

Francesco Gabbani era stato annunciato come uno dei protagonisti del Letojanni Summer Festival, e tutto sembrava andare secondo i piani. La sera del 12 luglio il concerto gratuito era regolarmente iniziato nella piazza gremita di persone. Ma, poco dopo i primi brani, qualcosa ha iniziato a non funzionare bene. Se ne sono accorti anche molti spettatori, soprattutto tra le prime file, che hanno notato un calo di energia e qualche difficoltà da parte del cantante ad eseguire i brani. E infatti poco dopo Gabbani ha dovuto sospendere lo show e andare di filato nel backstage per farsi assistere dal personale sanitario.

Tra la folla c’è stato qualche minuto di stupore e di sconcerto, ma dopo alcuni minuti il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, ha fatto chiarezza spiegando che Gabbani non si sentiva bene e che erano necessari alcuni controlli. Per questo il live non sarebbe ripreso.

Il video di Francesco Gabbani per ringraziare

Appena si è sentito meglio, Francesco Gabbani ha voluto ringraziare personalmente tutti: dal pubblico in piazza a quello che gli ha dimostrato affetto sui social. E soprattutto il personale sanitario che ha preso in mano la situazione difficile.

“Ho avuto un malore, cosa che non mi era mai successa in questo modo”, ha spiegato. “Ovviamente sono molto dispiaciuto, ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti ma non ce la facevo proprio. Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live e all’interscambio vibrazionale con voi. E mi dispiace per voi che siete venuti e purtroppo non avete visto tutto il concerto” ha detto. A un certo punto però lo stop è stato obbligato: “Ho dovuto fermarmi e sono stato subito soccorso con prontezza da una squadra medica meravigliosa che ci tengo a ringraziare”. Le cause non sono chiare, ma il cantante fa qualche ipotesi: “Probabilmente è stata una somma di caldo, la stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni”.

Annullato anche il concerto di Torino

Solo pochi giorni fa, ai fan di Francesco Gabbani era toccata un’altra doccia fredda. Il concerto in programma il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, alle porte di Torino, è stato cancellato. Lui ci ha messo la faccia, e nelle storie di Instagram ha fatto sapere le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione. “Non dipende né da me né dal mio team” ha sottolineato, spiegando che la società organizzatrice del festival a cui avrebbe dovuto partecipare non è in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento.

E mentre l’estate continua a suonare sulle note di Summer Funk, per Gabbani è già tempo di guardare ai prossimi appuntamenti, tra i concerti ancora in programma e il ritorno in tv con X Factor.