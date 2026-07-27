Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Noemi

Non c’è arma più potente dell’ironia, l’unica in grado di sconfiggere qualsiasi sfortuna. Anche l’inconveniente peggiore appare roba da poco quando ci si ride su. E dalla terribile caduta sul palco, Noemi non ha mai smesso di sorridere. La cantante, ancora in ospedale, mostra i segni del brutto infortunio e l’allegria dei giorni in ospedale che, nonostante gli inevitabili dolori, proseguono all’insegno di musica, sole e buone letture.

Il ricovero in ospedale di Noemi

“Canta che ti passa”: lo ha scritto Noemi come didascalia del suo ultimo post social. La cantante mostra con un carosello Instagram la nuova quotidianità, costretta in una camera d’ospedale. La libertà è limitata, la l’artista cerca di trarne il meglio possibile. Nonostante la degenza forzata, continua ad esercitare la propria voce e la si vede sul lettino con un microfono in mano, intenta a ripassare per il prossimo concerto – che spera possa arrivare il più presto possibile.

Sul letto anche il suo ultimo vinile e un libro che le fa compagnia in queste lunghe giornate di ozio coatto. Sbirciando un po’ si scopre che Noemi si sta dedicando alla lettura de Il Custode, l’ultima opera del noto Niccolò Ammanniti, una favola nera che racconta di una misteriosa casa in un semideserto paesino della Sicilia.

A starle al fianco c’è il marito Gabriele Greco, che accompagna la sua bella a prendere qualche raggio di sole nel giardino della struttura ospedaliera. Sempre con il sorriso, seppur le ferite siano evidenti. Nelle foto postate dalla cantante romane si intravede un enorme livido sul fianco e dei profondi tagli sul viso e sulle mani.

I segni restano, ma la paura è passata. “È stata dimessa, sta bene – ha spiegato Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale in cui è stata ricoverata – È stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi. Abbiamo eseguito una Tac total body, chiesto una consulenza neurologica per il trauma cranico, suturato la ferita sulla fronte. I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché dai controlli non è emerso nulla di grave”.

La cantante continua a mostrarsi positiva

Nonostante il grande spavento, Noemi non mostra alcun malumore. L’unico vero dispiacere, ha scritto, è “dover rinunciare ai prossimi concerti”. I medici le hanno infatti imposto “4 settimane di riposo per recuperare”. Gli acciacchi sono tutti dovuti alla caduta che la cantante ha fatto durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, durante un concerto. Dopo essersi avvicinata troppo al bordo, Noemi è caduta giù dal palco, improvvisamente e senza la possibilità di attutire in alcun modo lo schianto.

Dopo aver scoperto che non si trattava di nulla di più di una piccola disavventura, i fan della cantante hanno iniziato a ideare irresistibili meme, condivisi da Noemi stessa. Anche nel suo ultimo post, l’ironica artista non manca di inserire un guizzo di umorismo. Mostra la locandina del concerto che si sarebbe dovuto svolgere proprio in questi giorni nel comune di Iglesias in Sardegna, con un l’adesivo di una faccina triste a coprirle il volto: “Alla prossima” c’è scritto.