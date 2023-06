Naomi Campbell di nuovo mamma a 53 anni: la dolce foto dei suoi due figli

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Naomi Campbell è diventata nuovamente madre, a 53 anni, e non potrebbe essere più felice. Una gioia immensa traspare dalle sue parole, poche ma sentite, pubblicate in un post su Instagram. Ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne nel mondo che desiderano ardentemente diventare madri, incontrando ostacoli: “Non è mai troppo tardi”.

Naomi Campbell svela il secondo figlio

Per quanto si tratti di un personaggio pubblico, a dir poco, seguita in tutto il mondo da decenni, Naomi Campbell tenta di tutelare la propria vita privata. Anche l’annuncio del suo secondo figlio, un maschietto, non offre un vero e proprio sguardo sulla sua famiglia, bensì sul suo stato d’animo.

Una gioia immensa la pervade, è evidente, ed ecco quelle che sono state le sue prime parole social rivolte al suo piccolo. Non sappiamo se il tutto sia avvenuto oggi o se la celebre top model abbia deciso di gestire con calma quest’annuncio, con tanto di tag a fotografo ufficiale e stylist.

Ciò che conta, però, sono queste parole: “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni misura e circondato soltanto d’amore, dal momento in cui ci hai donato la tua presenza. Un dono di Dio. Benvenuto piccolino. Non è mai troppo tardi per diventare mamma”.

Nella tenera foto è il bianco e dominare, tanto nell’abito della mamma quanto in quello indossato dal suo piccolo neonato. Spazio poi per tre mani. La più grande è ovviamente quella di Naomi Campbell, che stringe e protegge le due più piccole, quelle dei suoi figli.

La famiglia di Naomi Campbell

Nel 2021 aveva svelato al mondo d’essere diventata madre per la prima volta e da allora gli aggiornamenti sulla sua bambina sono stati sporadici. Di lei non conosciamo il nome, così come l’identità del padre, che potrebbe con ogni probabilità non far parte del quadro.

Lo confermerebbe, seppur in maniera ufficiosa, anche la foto pubblicata per annunciare il secondo bambino. Non c’è spazio per un altro adulto nello scatto, il che scatena nuovamente la curiosità dei fan.

Naomi Campbell aveva però reso decisamente chiari i propri sentimenti. L’amore non è mancato di certo nella sua vita ma gli alti e bassi l’hanno spinta nel 2016 a rilasciare una dichiarazione che oggi è più attuale che mai.

Intervistata dal Sunday Times, al tempo la Venere nera diceva: “Vorrei avere dei bambini ma non so ancora in che modo. Tutti pensano che sarei una buona madre”. Il sentimento era ben chiaro e al tempo la top model aveva 45 anni.

Ha dovuto attendere il 2021 per iniziare questo magnifico percorso, che ora l’ha vista aggiungere un altro splendido tassello. Diceva che l’avrebbe fatto quando si sarebbe sentita pronta, e così è stato.

“Non voglio correre ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Non ho paura di farlo, assolutamente. Ho però bisogno di tempo, realizzando ciò che sto per fare e raccogliendo quante più informazioni possibile”.

L’istinto materno c’era già tutto, è evidente, e senza alcun timore oggi Naomi Campbell è la fiera mamma single di due bambini splendidi.