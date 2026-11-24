I giochi Montessori faranno divertire i più piccoli, sono i regali da mettere sotto l’albero, e con il Black Friday li avrai a prezzi convenienti

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Approfitta del Black Friday per acquistare i regali di Natale per i più piccoli

Il Natale è il periodo più magico per i bambini che non vedono l’ora di scartare i regali e se non vuoi ridurti all’ultimo momento ad acquistare i doni per i più piccoli il Black Friday è l’occasione per fare incetta di doni. In particolare tra le proposte più belle e divertenti ci sono giochi pronti a stimolare la manualità e la fantasia dei piccoli.

Iscriviti subito ad Amazon Prime e approfitta delle spedizioni e del mese gratuito

Torri montessoriane e altre idee per bambini da circa 1 anno in su

I giochi ispirati all’universo Montessori sono l’idea regalo che farà felici i più piccoli perché potranno sperimentare e divertirsi.

I giochi in legno per i bambini più grandi di un anno scelti da noi

Compra qui la torre montessoriana Bebeconfort

Compra qui la torre montessoriana Maxi-Cosi

Compra qui il carrello in legno Tiny Love

Compra qui la pista in legno Tiny Love

Tra i regali da acquistare durante il Black Friday oltre ai passeggini ci sono ben due torri montessoriane. La prima di Bebeconfort è semplice, essenziale e sicura perché permette ai piccoli di salire i due scalini e raggiungere il piano di lavoro così da partecipare alle attività come preparare la merenda insieme a mamma e papà.

Offerta Bebeconfort Hoya Torre montessoriana

L’altra proposta è la torre montessoriana di Maxi-Cosi che come la precedente è dotata di due comodi e ampi scalini per permettere al bimbo di raggiungere il tavolo o il piano lavoro, ma non solo. La struttura si trasforma in una piccola scrivania con sedia perfetta per i bambini più grandi che potranno anche divertirsi a disegnare e colorare grazie alla lavagna inclusa.

Offerta Maxi-Cosi Toucan Torre montessoriana con lavagna

Se il tuo piccolo sta muovendo i primi passi, per farlo in sicurezza, durante il Black Friday potrai comprare il carrello in legno Tiny Love Walk Behind. Il “girello” con ruote antiscivolo è arricchito da 12 giochi interattivi per esplorare forme, colori e sviluppare anche le abilità manuali.

Offerta Tiny Love Walk Behind Carrello in legno con giochi

Un classico intramontabile sono le macchinine e la pista su cui farle correre. Da Tiny Love arriva la versione in legno con quattro macchinine colorate e una pista con rampe che si sviluppa in verticale: il piccolo rimarrà incantato e imparerà l’effetto della forza di gravità.

Tiny Love Pista macchinine in legno

Giochi educativi per i più piccoli da mettere sotto l’albero in offerta

Il Black Friday offre l’occasione per pensare ai regali di Natale anche per i bambini che hanno meno di un anno così da accompagnarli nelle prime fasi dello sviluppo.

I must scelti dalla redazione

La giostrina musicale la trovi qui

La Palestrina neonato la trovi qui

Forme e colori attirano l’attenzione dei bambini e una proposta interessante è la giostrina per lettino Tiny Love Magical con tre simpatici peluche e 5 dolci melodie che lo aiuteranno a rilassarsi.

Altro regalo di Natale che divertirà i piccoli è la palestrina neonato sempre di Tiny Love con chiavi, pupazzi, giochi colorati e diverse melodie che cattureranno l’attenzione del piccolo e stimoleranno la sua curiosità.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale