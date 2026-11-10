Piove e non sai come intrattenere i bambini? Ecco 7 attività divertenti e creative per stimolare la fantasia e giocare insieme

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Quando fuori piove si possono organizzare diverse attività in casa per far divertire i bambini

In autunno o in inverno quando fuori piove e non possiamo uscire per una passeggiata con i piccoli, i pomeriggi possono sembrare interminabili. La tentazione è quella di accendere la televisione e fargli vedere i cartoni oppure concedergli qualche ora di gioco con il tablet o lo smartphone.

In realtà i pomeriggi piovosi possono rivelarsi l’occasione per condividere momenti piacevoli, creare ricordi che li accompagneranno negli anni e scoprire nuove passioni. Come? Organizzando attività divertenti e stimolanti che faranno scorrere le lancette dell’orologio più velocemente e stimoleranno la loro fantasia.

Per aiutarti nell’organizzazione dei giochi abbiamo 7 attività da fare con i bambini, anche per i più piccoli, utilizzando semplicemente giochi, accessori e tanta fantasia.

I giochi scelti dalla redazione:

Preparare la merenda insieme

Il momento della merenda è il preferito dai piccoli e lo sarà ancora di più se durante i pomeriggi piovosi preparerai insieme uno spuntino fatto in casa. Per avere i piccoli al tuo fianco in totale sicurezza e coinvolgerli in ogni fase una torre d’apprendimento è la soluzione migliore.

Maxi-Cosi Toucan 3 in 1 è pensata per i bambini dai 18 mesi fino ai 3 anni è regolabile in altezza fino al piano di lavoro e permette loro di partecipare alla preparazione della merenda. Puoi scegliere ricette semplici come biscotti, torte i cui ingredienti i piccoli potranno mescolare e decorare. Una volta pronta la merenda, la torre in legno si trasforma in un tavolino con seduta (e lavagnetta) su cui gustare lo snack.

Costruire un trenino e inventare divertenti avventure

Impilare, comporre, scomporre: sono gesti semplici, ma che piacciono tantissimo ai bambini. E se a tutto questo aggiungessimo una storia divertente per stimolare la loro fantasia? Per farlo il trenino in legno di Tiny Love può essere la soluzione. Composto da tre carrozze collegabili e da 14 blocchi impilabili decorati con disegni e motivi permette di creare infinite combinazioni.

Puoi chiedere al piccolo di trasformare i blocchi in una torre o in una casetta, oppure di abbinarli per colore e disegni e immaginare per ogni costruzione una storia divertente, magica o avventurosa. Con questa attività il piccolo non solo svilupperà la sua fantasia, ma anche la coordinazione occhio-mano.

Organizzare una gara di macchinine

I bambini amano i giochi e in particolare quelli di movimento, quindi costruire un piccolo percorso automobilistico renderà il pomeriggio casalingo più dinamico. Se non hai molto spazio, puoi usare la pista per macchinine in legno di Tiny Love che si sviluppa in verticale.

Il percorso a forma di albero ha un design caratterizzato da colori tenui e simpatici disegni di animali. La struttura ha ben quattro rampe su cui posizionare una alla volta le quattro automobiline incluse e lasciarle scendere lungo il percorso. Per rendere l’attività ancora più divertente tu e il piccolo potete dare un nome diverso a ogni macchina e organizzare un vero campionato.

Tiny Love Pista Macchinine Pista macchinine in legno Boho Chic

Imparare a camminare divertendosi

I bambini che stanno imparando a camminare non vedono l’ora di andare alla scoperta di nuovi percorsi e un pomeriggio casalingo è l’occasione per sviluppare le loro abilità. Per farlo in totale sicurezza, il carrellino primi passi è immancabile: Tiny Love con il suo carrello in legno unisce movimento e intrattenimento.

Le grandi ruote sagomate e il maniglione consentono al piccolo di spingere il carrello lungo il percorso che hai creato all’interno della stanza. Le tappe che hai disseminato lungo il tragitto sono l’occasione per il bambino di fermarsi e di giocare con le 12 attività interattive presenti sul carrello.

Tra forme, perline da spostare e superfici da manipolare, il piccolo può alternare momenti di scoperta ad attività motorie, seguendo i propri tempi.

Tiny Love Carrello Primi Passi Carrello primi passi 2 in 1

Un percorso di gioco per i piccoli esploratori

Se tuo figlio si muove già con sicurezza, il pomeriggio autunnale o invernale diventa l’occasione per creare insieme un piccolo percorso in salotto o in una stanza libera in cui possa muoversi liberamente. Per rendere il tragitto più divertente puoi creare tante piccole postazioni in cui svolgere diverse attività insieme a lui.

Anche se è più sicuro sui suoi passi, avere un supporto è sempre meglio e Tiny Love Walk Behind, come suggerisce il nome, lo accompagna in ogni suo passo. Questo supporto a forma di bici ha tre ruote e un comodo manico che gli consente di muoversi facilmente su ogni superficie.

Una volta arrivato in una delle “stazioni” che hai creato potete giocare insieme a una delle tante attività presenti sul pannello come la palla, il gioco del cucù e lo specchio, interruttori con perline, luci e musica. Il Walk Behind accompagna il piccolo durante la crescita perché spostando il pannello si trasforma in un comodo triciclo.

Realizzare piccoli capolavori

Tutti i bambini devono essere lasciati liberi e incoraggiati a dare libero sfogo alla loro fantasia e un modo per farlo è attraverso il disegno. Fogli e colori sono la soluzione perfetta per portare allegria in una giornata piovosa. In questo caso devi lasciare i piccoli liberi di giocare con pennarelli e pastelli.

Se vuoi approfittare del tempo in casa per creare un ricordo che duri nel tempo puoi ricorrere al kit Tiny Creations Family Prints di Tiny Love. Il set comprende quattro tubetti di colori e altrettanti supporti trasparenti su cui imprimere le impronte delle mani anche di mamma e papà.

Puoi assegnare una tonalità a ogni componente della famiglia o mischiarli tra di loro, puoi sovrapporre le impronte o imprimerle singolarmente. Il risultato sarà personale e potrai esporlo nella camera del piccolo grazie al supporto in legno in cui inserire i fogli trasparenti.

I primi giochi sensoriali

Per i bambini più piccoli, un pomeriggio trascorso in casa è un’occasione in più per cimentarsi con i primi giochi sensoriali. In questo caso non hai bisogno di molto, solo di un po’ di spazio sul pavimento e del tappeto gioco Tiny Love Super Mat Meadow Days.

Grande circa 150 x 100 centimetri, include ben 9 attività sensoriali che vanno dallo specchietto, ai nastrini di raso al gioco del cucù. A questi vanno aggiunti un sonaglino di legno rimovibile e un morbido koala. Puoi sistemare il piccolo sul tappeto e accompagnarlo alla scoperta delle diverse attività, incoraggiandolo a raggiungere e toccare gli elementi che attirano la sua attenzione.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale